Beşiktaş – Ankaragücü maçına rakip takım taraftarları alınmayacak

Beşiktaş Kulübü’nün konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“MKE Ankaragücü Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararı;

Ankaragücü karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız bilet satın alabilirler.

10.02.2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

Ankaragücü karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.

26 Şubat 2023 tarihinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta erteleme maçında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 ve KUZEY ÜST TRİBÜN 408 ve 409 numaralı bloklar PFDK’ya sevk edilmiştir. Sevk nedeniyle söz konusu bloklarda bilet satışı PFDK karar verene kadar durdurulacaktır. PFDK, ilgili bloklar için ceza vermediği takdirde bilet satışına başlanacaktır.”