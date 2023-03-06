Beşiktaş – Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! İlk goldeki serbest vuruş öncesi top çıkmış mıydı? Cenk Tosun’un yerde kaldığı pozisyon, Ankaragücü’nün penaltı beklediği an…

26. dakikada Gedson Fernandes’in Kevin Malcuit’ye müdahalesinde kart gerekir mi?

Seçim Demirel: Burada ayak ucuna hafif bir basma var. Etkili bir basma değil. Burada da aynı şekilde sarı kart düşünmüyorum. Faul çalınabilir ama karta gerek duymuyorum.

Bülent Yıldırım: Burada Gedson, topa vurduğu için bunun bir faul olmadığı ve bir ataklarının kesildiği fikrinde. Fakat topa temas etmiş olması ihlali ortadan kaldırmayacak. Çünkü gelişi itibariyle rakibine burada gecikmiş, dikkatsiz bir müdahalede bulunacak. Tam olarak ayağını kapsamadığını, faul kararının doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Rakibi görerek geliyorsun. Bu hamleyi görerek yapıyorsun. Sonucuna da katlanmak zorundasın ya da rakibinin sağlığını düşünmek zorundasın. bu kadar basit. Aynı fikirdeyim. Faul var ama kart gerekmez.