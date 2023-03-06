Beşiktaş – Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! İlk goldeki serbest vuruş öncesi top çıkmış mıydı? Cenk Tosun’un yerde kaldığı pozisyon, Ankaragücü’nün penaltı beklediği an…

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. İki takımın da hedefleri adına kritik mücadelede Volkan Bayarslan ve ekibinin bazı kararları tartışma yarattı.
ŞENOL GÜNEŞ’TEN 5 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Antalyaspor maçına göre Ankaragücü karşısında sahaya sürdüğü 11’de 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Rosier, Saiss, Umut Meraş, Dele Alli ve Muleka’nın yerine Onur Bulut, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic ve Aboubakar’a şans verdi.
Siyah-beyazlılar, Ankaragücü karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:
“Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nathan Radmond, Cenk Tosun ve Aboubakar”
3 MAÇ SONRA GALİBİYETLE TANIŞTI
Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisinden sonra Fatih Karagümrük ve Antalyaspor maçlarında sahadan beraberlik ile ayrılırken, Sivasspor ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada ise yenildi.
Beşiktaş, Vodafone Park’ta ağırladığı Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek ligde 3 maçın ardından galibiyetle tanışmış oldu.
ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNDE İLK GOL
Bu maçta takımının ikinci golünü kaydeden Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma ile üçüncü dönemdeki ilk golüne ulaşmış oldu.
Kamerunlu santrfor siyah-beyazlı forma ile ilk kez transfer olduğu 2016-2017 sezonunda 12 gol, 4 asist kaydederken, ikinci dönemi olan 2020-2021 sezonunda ise 15 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
YENİ TRANSFERLER İLK KEZ FORMA GİYDİ
Siyah-beyazlılarda devre arasında transfer olan oyunculardan Onur Bulut ve Omar Colley karşılaşmaya 11’de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Alexsandru Maxim ise müsabakanın 84. dakikasında Nathan Redmond’ın yerine dahil oldu.
WELINTON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Beşiktaş’ta Welinton, müsabakanın 90+6 dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu bu sezon Süper Lig’de Kasımpaşa, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında sarı kart görmüştü.
Başkent ekibi karşısında bu sezonki 4. sarı kartla cezalandırılan deneyimli stoper, Süper Lig’de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek..
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Beşiktaş – Ankaragücü maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Beşiktaş – Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları…
22. dakikada Omar Colley’nin Ali Sowe’a faulünde kart gerekir mi?
Seçim Demirel: Şimdi burada hem üstten bir itme var hem de ayağın kafaya bir temasını görüyoruz. Çok açık bir faul. Kontrolsüz hareketten de bir sarı kart verilmesi gerekiyordu.
Bülent Yıldırım: İlk gelişi sadece faul. Rakibini itiyor ve düşerlerken gereksiz sağ ayağın kaldırılıp rakibin yüz bölgesinde darbede bulunmak kontrolsüz bir faul. Sarı kart daha doğru olur.
Deniz Çoban: El, yüze geldiğinde sarı kart oluyorsa ayak, yüze geldiğinde hayli hayli olur. Futbol takip edenlerin de yanıldığı bir şey var. Ayak, yüze gelince ‘Ya kırmızı kart’ deniyor ama şiddetli, yaralayıcı olmadığı sürece, kramponun vidası değil üstü geliyorsa sarı kartı düşünürüz, kırmızı kartı düşünmeyiz.
24. dakikada Ali Sowe’un Tayyip Talha Sanuç’a faulünde kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Burada Tayyip Talha, zaten Ali Sowe’dan kurtulmuştu. Karttan önce burada ayağa basma zaten söz konusu değil. Burada karttan bahsedemeyiz. İkili mücadele bitmiş, Tayyip Talha topu almış, rakip kaleye doğru oyun alanına yönelmiş. Çalınmasa daha doğru olurdu.
Deniz Çoban: Kart gerekmediği konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz. Faul gerekir mi? Faul var mı?
Bülent Yıldırım: Eğer Ali Sowe’un ayak hamlesi Tayyip Talha’nın tendonuna gelseydi o zaman faul artı sarı kart derdik. Rakibine değil de zemine bastığını göreceğiz. En doğru kararın devam olması gerektiği fikrindeyim.
Seçim Demirel: Bu pozisyonda hiçbir ihlal göremiyorum. Gereksiz. Yani oyunun devam etmesi gerekiyordu.
Deniz Çoban: Biz, bu pozisyonları seçerek alırken niyetimiz bir pozisyon üzerinden hakemi eleştirmek değil de bu haftanın hikayesi olmaya başladı. Olana çalınmayıp olmayana çalınması…
26. dakikada Gedson Fernandes’in Kevin Malcuit’ye müdahalesinde kart gerekir mi?
Seçim Demirel: Burada ayak ucuna hafif bir basma var. Etkili bir basma değil. Burada da aynı şekilde sarı kart düşünmüyorum. Faul çalınabilir ama karta gerek duymuyorum.
Bülent Yıldırım: Burada Gedson, topa vurduğu için bunun bir faul olmadığı ve bir ataklarının kesildiği fikrinde. Fakat topa temas etmiş olması ihlali ortadan kaldırmayacak. Çünkü gelişi itibariyle rakibine burada gecikmiş, dikkatsiz bir müdahalede bulunacak. Tam olarak ayağını kapsamadığını, faul kararının doğru olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Rakibi görerek geliyorsun. Bu hamleyi görerek yapıyorsun. Sonucuna da katlanmak zorundasın ya da rakibinin sağlığını düşünmek zorundasın. bu kadar basit. Aynı fikirdeyim. Faul var ama kart gerekmez.
39. dakikada Beşiktaş’ın golü öncesindeki serbest vuruşa neden olan bir faul var mı? Top faul çalındığı zaman oyun alanında mıydı, olmasaydı ne önemi vardı?
Bülent Yıldırım: Bir direkt serbest vuruş verilmesi için topun oyunda olması lazım. eğer top burada öncesinde taca çıkmış olsa top oyun dışında olacağı için arkasından gerçekleşecek bir direkt serbest vuruşun bizim için hükmü kalmazdı.
Deniz Çoban: Peki, faul olduğu anda top taca çıkmış olsa ne yapması gerekirdi hakemin?
Bülent Yıldırım: Top, oyun dışı olduğu anda en son kime değdiyse rakip takım taç atışıyla başladı ama arkasındaki hamlede mesela kartlık bir ihlal varsa o ihlal de gerçekleşirdi.
Bülent Yıldırım: Buradan baktığımızda faul anında topun tamamının çizgiyi geçmediğini görüyoruz. Şu anda Masuaku’ya Pedrinho geliyor ve ayağına dikkatsiz bir şarjla düşünüyor. Bu serbest vuruşun dönüşü de gol oldu. Doğru bir faul kararı olarak değerlendirmekteyim.
Seçim Demirel: Topun izdüşümü hala çizgideyken faul gerçekleşiyor. Faul kararı doğru. Top da oyunda. Herhangi bir problem yok.
Deniz Çoban: Top oyun alanında değilse teknik ceza veremezsiniz, faul kararı veremezsiniz ama disipline mahsus bir şey olursa o değerlendirilir. Burada bir problem yok. Faul doğru, top da oyun alanında. Hakemler burada yanılmamışlar.
51. dakikada hakem oyuncuların arasında kaldı ve devamında da bir penaltı beklentisi olacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bülent Yıldırım: Bugün, bu birkaç kez yaşandı. Müsabakanın hakeminde gözlemlediğimiz şey özellikle fizik güce dayalı aerobik kapasitesi çok iyi görünmekle birlikte çabukluk konusunda…
Deniz Çoban: Yalnız şu dikkatimi çekti. Volkan, sezona çok iyi başlamıştı ve çok fitti. Kilo almış gibi gördüm ben.
Bülent Yıldırım: Uzun bir ara oldu. Kamptan sonra belki birazcık karbonhidratı kaçırmış olabilir.
Bülent Yıldırım: Bugün diyagonal anlamda Süper Lig ekibinin de dikkatini çekti. Hakemin çok fazla oyunun içinde kaldığı; oyuncuların ve atağın aksiyonunu zaman zaman etkilediği yönünde eleştirileri oldu. Mücadelenin hakemi de tecrübeli bir kardeşimiz. Bunu alıp izleyebilir. Neden burada önemli? Ankaragücülü oyuncunun atak hızını kestiniz. Sizin atak yapma şansınız, alanınız, zamanınız gecikince ve o anda hücum pres yapan beyaz takımlı oyuncular istemsiz şekilde bir avantaj sağlamış oldu. Kazara bir temas. Olabilir mi olabilir. Ancak bu blokta bu topun geri döneceğini hissedip bu kadar çok oyuncunun olduğu bölgede bulunmak hakem açısından risktir. Kaçmaya çalışırken de o beden hareketi rakibi yanılttı. Bu top döndü ve sonra ceza alanı içerisinde de bir pozisyon oldu.
Deniz Çoban: Beşiktaş’ın ikinci golü gelebilir mi ekrana?
Bülent Yıldırım: Paslaşırken yine merkeze koşuyor. Esnek, diagonal konusunda bugün çok ağır kaldığı fikrindeyim. Top gelecek. Tekrar aynı riski görünce ‘eyvah’ diyecek, zor kaçtı. Kaçamasa, temas olsa çok eleştirilirdi.
Deniz Çoban: Burada kaçmayı başardı ve neticede bir gol oldu.
Bülent Yıldırım: Burada kaçmayı başardı, ilkinde başaramadı. Bugün sıklıkla eleştirilmesinin bir sebebi o oldu.
Bülent Yıldırım: Akılda kalmaması açısından devamında verilen hücum faul kararında da hakemle hemfikir olduğumu belirtmek isterim.
Seçim Demirel: Hakemlik yıllarından tanıyoruz. Birlikte aynı kadroda görev aldık. Birlikte birçok müsabakaya gittik. Normalde fizik gücü olarak çok iyi olan, normalde çok atletik ama birazcık kas yapısı daha kalın…
Deniz Çoban: Yaşlı demek için söylemiyorum bunu yanlış anlaşılmasın. 45-46 yaşında da çok kolay değil. İlerlemiş bir yaşı var Volkan’ın. Sonraki yıllarda sık görev almaya başlayınca genç hakem falan diye yorum yapılıyor. Bizim emsal yani.
Seçim Demirel: Sonuç olarak bu maçtaki görüntüsü biraz kilolu olduğu yönünde, fiziksel performansın düştüğü yönünde. Yer almayla ilgili bugün ciddi bir sıkıntılar yaşadı. Burada da o sıkıntılardan bir tanesini görüyoruz.
Deniz Çoban: Bu sene derbi maç yönetme başarısı yakaladı. O zaman daha fitti. Burada aynı fikirdeyiz sizinle. Çünkü çok üst düzey tecrübesi var. Sonrasında ben de penaltı olmadığını düşünüyorum.
53. dakikada Ankaragücü’nün golünde sizin dikkatinizi çeken, olumsuz bulduğunuz bir şey var mı?
Bülent Yıldırım: Olumsuz bulduğum bir şey olmamakla birlikte burada ifade edeceğimiz şey gol öncesi olan ikili pozisyon. Burada Masuaku’nun Malcuit’ye bir ihlali var mı diye bakacağız. Malcuit, topu kötü kontrol ediyor. Masuaku, geliyor omuz koyuyor. Malcuit, penaltı almaya çalışıyor. Hücum faul de yok, aldatma da yok, penaltı da yok. Olsaydı ne olacaktı? Akılda kalmasın diye aldığımız bir pozisyon. Seken topta Ali Sowe, bunu gol vuruşuyla taçlandırdı. Hakemin beden dilinde herhangi bir avantaj işareti yok. Dolayısıyla o da bizimle hemfikir orada bir ihlal olmadığı konusunda. Herhangi bir sorun yok.
Seçim Demirel: Ortak bir top. Hiçbir şekilde penaltıyı gerektirecek bir müdahale yoktu zaten. Hakem de devam ettirdi ve sonucunda golü gördük.
Deniz Çoban: Golün temiz olduğu fikrindeyim. Ben de bu golde eleştirilecek herhangi bir şey görmüyorum.
85. dakikada Arthur Masuaku’ya gösterilen sarı kart doğru mu?
Seçim Demirel: Ben, bu sarı kartı da çok anlayamadım açıkçası. Beşiktaşlı oyuncu, topla oynama niyetiyle ayağını uzatıyor ve Ankaragücülü oyuncu Beşiktaşlı oyuncuya çarpıyor. Koşu yolunda ama koşu yolunu bloklamıyor, kapatmıyor. Beşiktaşlı oyuncu ayağını yere bastıktan sonra geri çekme zamanı yok zaten. Çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor müdahale. Ben sarı kartı gerektirecek herhangi bir ihlal göremiyorum.
Bülent Yıldırım: Burada umut vadeden atak yok. Masuaku’nun o gecikmiş ayağı topa müdahale etmek için uzanmış bir ayak. Ekstra bir hamlesi yok başka. Rakip de ne yapıyor? Doğrudan oyuncunun üzerine doğru gidiyor. Tamam, burada bir faul kararı verebilirsiniz. Ancak bunun umut vadeden atak olabilmesi için bize Ankaragücülü oyuncu lazım. Burada 6 tane Beşiktaşlı oyuncu var.
Bülent Yıldırım: Topun yönü de tam böyle içeriye kat eden bir top da değil.
Bülent Yıldırım: Tam olarak buradan zor kurtulmuş taca doğru yönelmiş bir top. Dolayısıyla umut vadeden bir atak yok.
Bülent Yıldırım: Faulün niteliğinde kontrolsüzlük söz konusu değil. Bir faul verebilirsiniz ama sarı kart gerektiren bir ihlal olmadığı konusunda ben de Seçim Hoca ile hemfikirim.
Deniz Çoban: Ben, faul konusunda da çok emin değilim. Oyuncu dururken diğer oyuncu yanından geçebilecekken gelip çarpıyor. Sarı kart hiç değil.
90+5. dakikada Ankaragücü’nün penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Omuz bölgesi, cezalandırılacak bölge değil. Doğru zamanda kolunu çekmiş.
Bülent Yıldırım: Devamında Welinton da elle oynamıyor. Ayağından topun sektiğini görmekteyim. Müsabakanın hakemi doğru karar vermiş. Devam kararı doğru.
Seçim Demirel: Herhangi bir elle oynama göremiyoruz.
Deniz Çoban: Aynı şekilde.
90+6. dakikada Welinton’a gösterilen sarı kart doğru mu?
Seçim Demirel: Arkadan rakibine bir müdahalesi var. Biraz sert bir müdahale. Kabul görecek bir sarı kart. Diziyle çünkü arkadan rakibine kontrolsüz bir müdahalesi oluyor.
Bülent Yıldırım: Hakemle hemfikirim. Rakibini diziyle uçurdu. Sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Ekstra şunu söyleyebilirim. Oyuncu hazırlığını sağ kanada topu aktarmak üzerine yapıyor. Orada da güzel bir atak başlayabilir. Taktik amaçlı da yapılmış bir faul olarak gözüküyor. Her şekilde sarı kart kararı doğru.