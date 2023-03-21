Beşiktaş anlaşmaya vardı! Süper Lig’den iki transfer birden

Spor Toto Süper Lig’de üst üste Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor’u mağlup ederek şampiyonluk yolunda iddiasını sürdüren Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Serdar Sarıdağ, siyah-beyazlıların gündemini Skorer Tv canlı yayınında değerlendirdi. Sarıdağ, Beşiktaş’ın transfer etmeye yakın olduğu ismi duyurdu. Beşiktaş’ın transfer listesinde Fenerbahçe’de forma giyen yıldız oyuncu da bulunuyor.

Serdar Sarıdağ’ın değerlendirmeleri şu şekilde:

“ŞENOL GÜNEŞ, AVRUPA’YI GARANTİLEMEK İSTİYOR”

“Kerem Atakan Keskin çok büyük umutlarla transfer edilmişti. Sivasspor’da da sık süre alamıyordu. Fiziksel açıdan bazı sıkıntıları vardı ama hoca onu oynata oynata kazanmak zorunda. Şenol Güneş, Kerem’i silmiş değil uzun vadede Kerem’i düşünüyor. Takımın yukarıda olması gerekiyor ve Beşiktaş, Avrupa’ya gitmek zorunda. Kerem gibi genç oyuncuları yazın kampta deneyecek. Genç oyuncuyu oynatıp kazanmaktan ziyade Avrupa’yı garanti altına almak istiyor Şenol Güneş…”

“CENK TOSUN’UN SÖZLEŞMESİNE İYİLEŞTİRME YAPILACAK”

“Cenk Tosun zaten ABD’ye gitmek istemiyordu. MLS’ten çok büyük bir rakam istedi. Cenk’in sözleşmesine bir iyileştirme yapılacağını duydum. Aboubakar ile çok iyi bir uyum yakaladı. Böylesine bir futbolcu yedek kulübesindeki bir yabancıdan az alıyorsa bu adil değil. Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kıran bir isimden bahsediyoruz. Valerien Ismael’in yanında bir Türk antrenör olsaydı Valerien belki hala Beşiktaş’ın teknik direktörü olacaktı. Derwall ve Feldkamp’ın yanında zamanında hep Türk yardımcılar vardı. Gordon Milne’in yanında Türk antrenörler vardı. Valerien Ismael’de ciddi bir ego vardı bu konuda.”

“REDMOND İÇİN ACELE EDİLMESİN! SAISS GİDECEK”

“Buraya gelmeden kendi hesabımdan Redmond ile ilgili bir yorum paylaştım. Redmond konusunda yönetim gaza gelmemeli. Kulübün kasasından taviz verilmesin. İkinci Lens olmasın. Kiralık performansı aldatmasın. Alınsın ama bütçeye uymuyorsa başka futbolcu bakılabilir. Saiss gitmek istiyordu, kaldı. Kafası dağınık. Şenol Güneş’in beğenmediği iddiaları doğru değil. Saiss gidecek. Yedek kulübesinde oturuyor ona da yazık. Yaz transfer döneminde Muleka’nın geleceği belli olacak. Şu an için Muleka bir hamle oyuncusu. Aboubakar ve Cenk Tosun’u kesebilecek Türkiye’de tek isim Maur Icardi. Aboubakar’ın Icardi’den aşağı kalır bir yanı mı var? Sakatlığı olmasa Aboubakar burada olmazdı.”

İŞTE GÜNEŞ-N’KOUDOU GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

“Dele Alli’nin takımdan ayrılması için görüşme yapıldı ama gitmedi. N’Koudou her ay gidip geliyor. Bu kadar kararsız olur mu birisi. Şenol Güneş kendisine ‘Seni bu halinle oynatmayacağım’ dedi. Şenol Güneş zamanında bunu Sosa’ya söyledi. güneş “Milan’a git ama antrenmana katıl” demişti. Güneş “Eğer bu şekilde davranırsa Milan’da da başarılı olamazsın” demişti. nitekim hemen geri dönmüştü. Burada antrenmana çıkamazsan Milan’da nasıl oynayacaksın? Bunun aynısını N’Koudou’ya söyledi. Douglas ve Lens’e söylendi bunlar zamanında. Babel, Atiba bunlardan daha akıllı.”

“KANADA’DAN BİR TAKIM ATIBA’YI İSTİYOR”

“Ben Şenol Güneş’in yerinde olsam Atiba’yı gelecek sezon antrenör ekibine dahil ederim ama Kanada’dan bir takım Atiba’yı transfer etmek istiyor. Atiba sezonun bitmesini bekliyor.”

“SAISS, COLLEY’DEN İYİ AMA…”

“Omar Colley bir Pepe veya Tosic değil ama Şenol Güneş, Saiss gibi konstantrasyonu olmayan bir futbolcuyla oynamak istemiyor. Normalde Saiss, Colley’den daha iyi bir stoper ama Güneş daha konsantre olduğu için Colley’i tercih ediyor.”

“TAYFUR’DAN DAHA İYİSİNİ BULABİLİYORSAN GÖNDER”

“Tayfur Bingöl’den daha genç ve ondan daha iyisini bulabiliyorsan gönderebilirsin. Kerem Atakan’ın kamp performansına göre karar verilir. Muleka’nın Kasımpaşa performansı hafızamızda. Avcı bir santrfor. Muleka’yı ya kazanacaksın ya kiralayacaksın. Muleka’nın şu anki haline bakmayın. Bir zamanlar Aboubakar topçu değil diyorlardı. Skor avantajı oldukça Semih Kılıçsoy oynar. Hemen ilk 11’de olur mu bilmiyorum ama Şenol Güneş çok beğeniyor. Şenol Güneş genç forvetleri beğenir.”

“İKİ KANAT OYUNCUSU VE ZAJC’LA ŞARTLI ANLAŞMA”

“Milli takıma giden oyuncu sayıları artıyorsa ve bunların arasında Cenk Tosun ve Mert Günok gibi daha önce yedek kalmış oyuncular varsa bu bir başarıdır. Buradan takımın iyi yolda olduğunu anlayabilirsiniz. Oyun olarak Şenol Güneş’in bir takım sıkıntıları var. Bu yüzden iki kanat oyuncusuyla şimdiden görüşüyorlar. Bu isim Süper Lig’den de olabilir. Zajc orta sahada düşünülen isimlerden biri belki de el sıkışmış olabilirler. Fenerbahçe henüz sözleşme uzatmadı. Fenerbahçe ve Zajc arasındaki görüşmeler olumsuz biterse Beşiktaş devreye girecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ile bir transfer krizine girmek istemiyor. Şartlı anlaşma sağlamış olabilirler.”

“BEŞİKTAŞ, BORINI’YI TRANSFER EDEBİLİR”

“Ben Beşiktaş’ın yerinde olsam seneye Onyekuru’yu alırım. Bir mesaj vermiyorum yanlış anlaşılmasın. Onyekuru’nun sürekliliği yok belki ama katkı sağlayabilir. Borini de Türkiye’deki önemli kanat oyuncularından. Benim yakın bir arkadaşım istihbaratı sağlam kendisi Beşiktaş’ın Borini’yi alacağını söyledi. Borini gündemde.”