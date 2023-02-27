Beşiktaş – Antalyaspor karşılaşması Avrupa’nın gündeminde

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında dakikalar 04:17’yi gösterdiği siyah-beyazlı tribünler depremden etkilenen çocuklar için sahaya ‘peluş oyuncaklar’ attı. Oldukça duygusal anların yaşandığı görüntüler Avrupa basının da dikkatini çekti. İşte ayrıntılar…

PELUŞ OYUNCAKLARLA GELDİLER

Beşiktaşlı taraftarlar stadyuma peluş oyuncaklarla geldi. Siyah-beyazlılar, maçın 4 dakika 17’nci saniyesinde yanlarında getirdikleri peluş oyuncakları sahaya fırlattı. Öte yandan atkı, mont gibi ürünler de sahaya fırlatılan diğer envarterler oldu. Beşiktaş Kulübü’nün peluş oyuncak ve diğer malzemeleri depremzedelere göndereceği öğrenildi.

KALE ARKASINDA ÇADIR YER ALDI

Beşiktaş Kulübü, depremzedelerin en büyük ihtiyaçları arasında yer alan çadırlara dikkat çekmek adına kale arkasındaki boşluğa çadır koydu. Siyah-beyazlı taraftarlar kale arkasında dev bir pankart açtı. Pankartta, “Siz üşüdükçe biz de üşüyoruz. Birlikte iyileşeceğiz” ifadeleri yer aldı.

AFAD PERSONELİNE ALKIŞ

Vodafone Park’ta oynanan maç öncesi AFAD personellleri de unutulmadı. AFAD’ın bir ekibi maç öncesi tribünleri selamladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, AFAD personellerine alkışlarla destek verdi.

CENK TOSUN VE MAXIM AĞLADI

Maçın 4’üncü dakikasının 17’nci saniyesinde taraftarlar yanlarında getirdikleri tüm oyuncukları sahaya fırlattı. Stadyumda ‘Memleketim’ şarkısı çalındı. Bu sırada Beşiktaş’ta Cenk Tosun gözyaşlarına hakim olamadı.

Siyah-beyazlıların Gaziantep FK’dan kadrosuna kattığı Alexandru Maxim de tribünde duygu dolu anlar yaşadı. Öte yandan Ömer Toprak ve Romain Saiss taraftarları alkışladı.

AVRUPA BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

Beşiktaş-Antalyaspor maçında depremden etkilenen çocuklar için sahaya ‘peluş oyuncak’ atılan görüntüler oldukça duygusal anların yaşanmasına neden olurken Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

İşte önde gelen basın kuruluşlarındaki yankılar:

L’EQUIPE: 19 GÜN SONRA ÇOCUKLARI ANDILAR

“Beşiktaş ile Antalyaspor’un 0-0’lık berabere biten maçında kötü bir futbol vardı ama mesele futbol değildi. 6 Şubat’ta Türkiye’yi vuran korkunç depremlerden sonra asıl mesele başka yerdeydi. 19 gün sonra Beşiktaş taraftarları bu felaketlerin kurbanlarını anmaya karar verdi. Deprem mağduru çocuklara destek olmak için sahaya yumuşak oyuncaklar attılar. 6 Şubat’taki deprem sabah 4:17’de başladığından, 4 dakika 17 saniyelik oyunun ardından bunu yapmayı seçtiler.”

GOAL: SPOR BİR KEZ DAHA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

“Türkiye’yi vuran depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Süper Lig’de Pazar günü Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada Beşiktaş taraftarları tribünlerden gelen hediyeleri sahaya yağdırırken, spor bir kez daha etkilenenleri rahatlatmak için üzerine düşeni yaptı. Beşiktaş taraftarları, bölgedeki ilk depremin meydana geldiği 6 Şubat’ta Antalyaspor ile oynanan maçta saat 4:17’yi gösterince oyuncaklarını fırlattı.”

REUTERS: ÇOCUKLAR İÇİN BAĞIŞ YAPTILAR

“Beşiktaş taraftarları, Pazar günü Antalyaspor ile oynanan maçta Türkiye ve Suriye’deki depremden etkilenen çocuklara bağış yapmak için binlerce peluş oyuncağı sahaya fırlattı. 0-0 biten Türkiye Süper Lig maçına 4 dakika 17 saniye ara verilerek taraftarların hediyeleri sahaya atması sağlandı. Deprem Türkiye’yi ilk olarak 6 Şubat’ta yerel saatle 0417’de vurdu. Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Taraftarlarımız deprem bölgesindeki çocuklara hediye edilmek üzere Vodafone Park’ın zeminine atkı, bere ve pelüş oyuncaklar atarak onları neşelendirdi.” denildi.”

THE ATHLETIC: BEŞİKTAŞ TARAFTARI BUNU İLK KEZ YAPMIYOR

“Beşiktaş taraftarları bir dayanışma göstergesi olarak ilk depremin olduğu saat olan 4:17’de oyunu yarıda kesti ve taraftarların büyük bir kısmı sahaya oyuncaklar attı. Benzer bir bağışı on iki yıl önce 2011’de Türkiye’nin doğusunda meydana gelen 2011 Van depreminde mağdur olan çocuklara destek olmak için yapan Beşiktaş taraftarları bunu ilk kez yapmıyor.”

SERIE A RESMİ HESABI: HAYAT SPORU AŞTI

“Beşiktaş ve Antalyasporlu taraftarlardan depremde etkilenen çocuklar için iç açıcı bir jest.”