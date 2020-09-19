Beşiktaş Antalyaspor maç özeti! Puanlar paylaşıldı

Corona virüsü yakalanan Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın bu maçta da takımını başında olmadı. Beşiktaş’ın başında sahaya Murat Şahin çıktı.

Atiba’nın ceza sahasında yaptığı ortada, Necip Uysal bekletmeden kafayla topu içeri gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Larin gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş 33. dakikada 1-0 öne geçti.

Antalyaspor beraberliği 85. dakikada yakaladı. Kalesinde arka arkaya tehlikeler gören Antalyaspor, oyuna 77. dakikada giren Gökdeniz Bayraktar’ın golüyle skora eşitlik getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPIR MAÇ ÖZETİ



BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Atiba, Dorukhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Murat Şahin

ANTALYASPOR: Boffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Fredy, Doğukan, Amilton, Bünyamin, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

HAKEM: Halil Umut Meler

GOLLER: Dk. 33 Larin, Dk. 85 Gökdeniz Bayraktar