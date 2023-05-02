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2 Mayıs 2023
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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Galatasaray maçı sonrası bir günlük iznin ardından hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş gözetiminde sürdürdü.

Salonda başlayan idmanda daha sonra sahaya inen futbolculardan ağrıları olan Salih ve Colley dinlendirildi. Amir Hadziahmetovic ise koşu çalışması yaptı. Minyatür kale oynayan futbolcular, dar alanda çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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