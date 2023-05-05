Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.