Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

13 Kasım Pazartesi günü oynanması planlanan Beşiktaş – Antalyaspor mücadelesi, aynı gün İstanbul’da düzenlenen hain terör saldırısı sebebiyle 14 Şubat Salı gününe ertelenmişti. 6 Şubat sabahı, Türkiye’nin 11 ilini kapsayan deprem felaketine uyanmasıyla bir erteleme daha gelen karşılaşma için yeni tarih 26 Şubat Pazar günü oldu. 39 puanla 4. sırada yer alan Şenol Güneş’li Beşiktaş, evinde kazanıp 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. 24 puanla 13. basamakta bulunan Nuri Şahin’li Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında seri peşinde olacak.

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Beşiktaş-Antalyaspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Antalyaspor muhtemel 11’ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Umut, Salih, Gedson, Dele Alli, Ghezzal, Redmond, Cenk

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fernando, Cemali, Ufuk, Ghacha, Sinan, Mehmedi

Depremzede çocuklara oyuncak morali

Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor ile Vodafone Park’ta oynayacağı müsabakada, depremden etkilenen çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirecek. Depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek etkinlikte taraftarlar, yanlarında getirecekleri pelüş oyuncakları Vodafone Park’ın zeminine atacak. Pelüş oyuncaklar, daha sonra çocuklara hediye edilmek üzere deprem bölgesine gönderilecek.

Rachid Ghezzal 11’e dönüyor

Ara transferde takımdan ayrılan Josef De Souza, Weghosrt, Montero ve Emrecan’ın yanı sıra kadroya alınmayacak 5 yeni transfer sonrası, teknik direktör Şenol Güneş’in elinde kısıtlı bir kadro kalacak. Bu süreçte Güneş’i bir nebze rahatlatan olay ise herhangi bir sakatlığın yaşanmaması ve Ghezzal’ın da oynayacak seviyeye gelmesi oldu. Yıldız kanat oyuncusu, bugün ilk 11’de olacak.

Tüm yük Cenk Tosun’da

Siyah Beyazlı formayla son 10 lig maçında 8 gol ve 1 asistle toplamda 9 sayıya katkı yapmayı başaran Cenk Tosun, bugünkü mücadelede de rakip fileleri havalandırmaya devam edip takımına zaferi getirmeye çalışacak. Vincent Aboubakar’ın yokluğunda tüm skor yükünü sırtlanacak olan Cenk’e, kanatlarda forma giyecek isimler de tam destek verecek.

Siyah-Beyazlılar’da 6 eksik…

Kara Kartal, kurallar gereği Antalyaspor maçında yeni transferlerin hiç birini oynatamayacak. Bu kapsamda Siyah-Beyazlılar, 5 yeni transferi olan; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim’i maç kadrosuna yazamayacak. Beşiktaş’ta ayrıca cezalı olan Masuaku da forma giyemeyecek.

Konuk ekipte 13 isim yok

Antalyaspor’da yeni transferler; Erdal Rakip, Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mampassi ile Nkurunziza gibi isimler, erteleme maçı olmasından dolayı kuralları gereği bugün görev yapamayacak. Wright, Kudriashov, Nakajima, Ufuk Akyol da sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecekler. Akdeniz ekibinde Sam Larsson da cezası sebebiyle karşılaşmada forma şansı bulamayacak.