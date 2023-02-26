Beşiktaş – Antalyaspor maçında tüyler diken diken… Cenk Tosun ve Maxim gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig’de Beşiktaş, sahasında erteleme maçında Antalyaspor’u konuk ederken maç öncesi ülkemizde yaşanan deprem felaketine ilişkin oldukça anlamlı destek mesajları hakimdi.
Tribünler de son derece anlamlı bir destek hareketi için maç öncesinden hazırdı.
Sahaya atılacak oyuncakların konulacağı çadır da hazırlanmış durumdaydı.
Tribünlerde yaşanan acının izlerine ilişkin mesajlar hakimdi.
4. dakika 17. saniyede ise tüyleri diken diken eden o anlar yaşandı.
Ülkemiz, 6 Şubat saat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli depremle büyük bir felaketi yaşamıştı.
Beşiktaş taraftarı, 4. dakika 17. saniyede ‘Bu oyuncak sana arkadaşım’ dedi.
Sahada oluşan görüntü tüyleri diken diken edecek cinstendi.
Oyuncakların toplanmasına yardımcı olan iki takım oyuncuları da oldukça duygusal anlar yaşadı.
Özellikle Cenk Tosun ve Alexandru Maxim’in gözyaşlarını tutamadıkları anlar ekranlara yansıdı.