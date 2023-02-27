Beşiktaş – Antalyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! Golün iptali doğru mu? Penaltının tekrarı gerekir mi?

14. dakikada Ömer Toprak’ın Valentin Rosier’ye bir müdahalesi var mı, bu bir çarpışma mı, penaltılık bir ihlal ya da hücum oyuncusunun yaptığı bir ihlal söz konusu mu?

Seçim Demirel: Ortak bir top ve her iki oyuncu da kayarak geliyor. İstemsiz bir şekilde çarpışma gerçekleşiyor. Herhangi bir penaltıdan bahsedemeyiz burada. Görüntüyü ilk gördüğümüzde de ‘eyvah’ dedik çünkü tehlikeli gerçekten de sakatlığa neden olabilecek bir tartışmaydı. Dediğim gibi bir penaltı ihlali söz konusu değil. Sadece bir çarpışma.