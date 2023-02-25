Beşiktaş-Antalyaspor muhtemel 11 belli oldu

Siyah-beyazlılar ile Antalyaspor arasında 13 Kasım 2022’de oynanması gereken 14’üncü hafta karşılaşması, o gün Taksim’de gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonrası ertelenmiş ve 14 Şubat’ta oynatılacağı açıklanmıştı. Ancak; bu kez de 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler nedeniyle, tüm spor müsabakalarının durdurulması dahilinde bir kez daha ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu daha sonra yaptığı açıklama ile erteleme maçlarının tarihlerini belirlemiş ve Beşiktaş Antalyaspor maçını da yarına, yani 26 Şubat tarihine koymuştu.

YENİ TRANSFERLER OYNAMAYACAK

Beşiktaş, kurallar gereği Antalyaspor maçında yeni transferlerin hiç birini oynatamayacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Müsabaka Talimatı’nın 18’inci maddesi, ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte sadece kulüplerde tescilli olan futbolcuların forma giymesini zorunlu kılıyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılar, 5 yeni transferi olan; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim’i maç kadrosuna yazamayacak.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Sivasspor maçında 4’üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Masuaku da yarın forma giyemeyecek.

GHEZZAL’IN ON BİRDE OLMASI BEKLENİYOR

Ara transferde takımdan ayrılan Josef De Souza, Weghosrt, Montero ve Emrecan’ın yanı sıra kadroya alınmayacak 5 yeni transfer sonrası, teknik direktör Şenol Güneş’in elinde kısıtlı bir kadro kalacak.

Bu süreçte Güneş’i bir nebze rahatlatan olay ise herhangi bir sakatlığın yaşanmaması ve Ghezzal’ın da oynayacak seviyeye gelmesi oldu. Defans hattını Rosier, Tayyip Talha, Saiss ve Tayfur’dan oluşturacak olan Şenol Güneş’in, orta sahayı Salih, Gedson ve Redmond’dan oluşturması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın hücum hattı ise büyük olasılıkla Ghezzal, Cenk ve Muleka’dan oluşacak.

Beşiktaş’ın Antalyaspor mücadelesine şu 11’le çıkması bekleniyor: “Mert, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Tayfur, Salih, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk.”

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK KAMPANYASI YAPILACAK

Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor ile Vodafone Park’ta oynayacağı müsabakada, depremden etkilenen çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirecek.

Depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek etkinlikte taraftarlar, yanlarında getirecekleri pelüş oyuncakları Vodafone Park’ın zeminine atacak. Pelüş oyuncaklar, daha sonra çocuklara hediye edilmek üzere deprem bölgesine gönderilecek.