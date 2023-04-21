Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! Transferde yeni gelişme…

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´de Hangi Kredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dün yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Takımın önceki günkü idmanını yerinde takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi, yine takımı yalnız bırakmadı.

Yeni sezon için kadro mühendisliği açısından çalışmalar devam ederken Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ve Şenol Güneş üçlüsü arasında görüşmeler de sürüyor.

Uzunhan: Beşiktaş’a döneceğim

Kara Kartal’ın devre arasında Antalyaspor’a kiraladığı Emrecan Uzunhan, İstanbulspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili konuştu. Sezon sonunda Beşiktaş’a dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Emrecan Uzunhan, “Sezon sonu için bir planım yok. Her hafta iyi oynamak zorundayım, takıma yardım etmeye çalışıyorum” dedi. 22 yaşındaki stoper, “Süper Lig tecrübem yok, bu ligi delayıkıyla oynayacağım ve Beşiktaş’a en iyi şekilde geri döneceğim” diyerek sözlerini tamamladı.

Liberoda Dieng’e kanca

Mısır basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, El Ahly’nin 26 yaşındaki ön liberosu Aliou Dieng’le ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar’ın Malili futbolcu için Mısır ekibine 2.5 milyon Dolar bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edilirken çıkan haberde, sözleşmedeki özel bonus maddeleriyle bu rakamın 3.5 milyon Dolar’ı bulabileceği ifade edildi. Sezon başında Galatasaray’ın da girişimlerde bulunduğu tecrübeli futbolcuyla birçok Avrupa kulübü de ilgilenmeye devam ediyor.

Maxim yolcu

Sezon başından bu yana 10 numara eksikliği yaşayan Siyah-Beyazlılar, girişimlerini bu konuda yoğunlaştırdı. Ara transfer döneminde Gaziantep FK’dan sezon sonuna kadar kiralanan Alexandru Maxim’le lig bitiminde yollarını ayırmayı planlayan idareciler, yeni bir isim üzerine yoğunlaştı.

13 milyon Euro…

Beşiktaşlı yöneticilerin, bu doğrultudaki ilk hedefi, Belçika’nın Genk takımında forma giyen Mike Tresor oldu. 23 yaşındaki Belçikalı futbolcunun piyasa değeri 13 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

Kesenin ağzı açılacak!

Burundi asıllı genç futbolcu, Belçika Milli Takımı’nın birçok genç takımında forma giydi. Hücum hattında 10 numara bölgesine ek olarak sol kanat ve santrfor mevkiilerinde de görev yapabilen Tresor, bu sezon Genk formasıyla 36 karşılaşmaya çıkıp 8 gol ve 20 asistlik performans ortaya koydu. İdarecilerin, yeni sezonda yer alacakları tüm kulvarda şampiyonluk hedefleyen Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda kesenin ağzını açmaya hazır olduğu ifade edildi.