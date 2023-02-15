Beşiktaş aradığı sol beki Almanya’da buldu!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler Türkiye’yi yasa boğmuştu. Ülkemizde adeta hayat durma noktasına gelirken futbol da ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig maçlarının 3-4 Mart tarihinden itibaren yeniden başlayacağını açıklamış ve normalde 8 Şubat’ta kapanması gereken transfer dönemini de FIFA’yla görüşerek 18 Şubat’a kadar uzatmıştı.

Görüşmelere başlanmıştı

Transfer döneminin uzamasıyla birlikte kulüpler bir yandan deprem bölgesine yardım çalışmaları yaparken diğer yandan da transfer operasyonu için yoğun mesai harcıyor. Depremden en çok etkilenen illerden Gaziantep ile Hatay’da futbol kulüpleri ligden çekilme kararı almıştı. TFF de Gaziantep FK ile Hatayspor’un hakları saklı kalacak şekilde ligden çekilmelerini kabul etti. Bunun üzerine kulüpler, destek transferi kapsamında Gaziantep FK ile Hatayspor’un yıldızlarının futbola devam etmesi ve söz konusu oyuncuların mali yüklerini devralmak için iki kulüple bazı isimler adına görüşmelere başlamıştı.

Olumlu sonuç çıkmadı

Beşiktaş bu konuda Gaziantep FK’nın Rumen yıldızı Alexandru Maxim’in peşine düşmüştü. Yıldız futbolcunun kiralanması konusunda Kırmızı-Siyahlılar’la büyük oranda anlaşan Siyah-Beyazlı ekip sol bek konusunda da Hatayspor’dan Sam Adekugbe’yi listesine almıştı. Sezon sonunda Arthur Masuaku’nun bonservisini almayacak olan ve bu nedenle savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Kanadalı oyuncu için Bordo-Beyazlılar’la görüştü ancak pazarlıklardan bir türlü olumlu sonuç alamadı. Adekugbe’nin de Galatasaray yolunda olduğu öğrenildi.

Valeri’yi istediler ama…

Bunun üzerine İtalya’dan, Beşiktaş için flaş bir iddia geldi. TuttoMercato, Kara Kartal’ın, Serie A ekibi Cremonese’nin sol beki Emanuele Valeri’yi listesine aldığını iddia etti. Ancak haberde; Gri-Kırmızılılar’ın sportif direktörü Simone Jacket’in bu transfere onay vermeyeceği yazıldı.

6.5 milyon Euro’ya transfer edilmişti

Bunun üzerine Siyah-Beyazlı ekibin, Alman temsilcisi Augsburg’un Brezilyalı sol beki Iago’yu hedefleri arasına aldığı öne sürüldü. 25 yaşındaki sol bek 2019 yılında Internacional’den, Augsburg’a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Başarılı oyuncu, 3.5 sezonda Alman temsilcisi ile 75 maça çıkarken 4 gol, 12 asistle yıldızlaştı.