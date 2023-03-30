Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Bazı kulüplerin menfaati korunuyor!

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden 11 ilimiz etkilendi. 7.6 ve 7.4’lük sarsıntılarla sarsılan ülkemizde deprem nedeniyle 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremi en çok hisseden iller olan Hatay, Gaziantep ve Malatya’da bu durum futbolu da etkiledi.

Süper Lig ekipleri; Hatayspor ile Gaziantep FK, 1.Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor hakları saklı kalmak kaydıyla yani gelecek sezon aynı şekilde devam edecekleri tabloyla ligden çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu da bu kararı olumlu karşıladı.

Fakat Türk futbolunda bu kez ligden çekilen takımlarla oynanan ya da oynanmayan maçlar tartışma konusu oldu. TFF; oynanan maçların geçerli olacağını ve oynanmayan maçlarda takımlara +3 puan yazacaklarını açıklamıştı. Bazı kulüpler bu karara karşı çıktı ve bu takımlarla oynanan karşılaşmaların hiç sayılmaması gerektiği görüşünü savundu.

‘Aceleci bir karar alındı’

Bu takımların başında gelen Beşiktaş’ta Asbaşkan Emre Kocadağ, A Spor’a önemli açıklamalarda bulundu. TFF’nin bu kararı takımlara danışmadan aldığını vurgulayan Kocadağ, “TFF’nin kulüplerin görüşlerini alması gerekiyordu. Maalesef uluslararası örnekleri incelemeyerek, aceleci bir karar alındı. Sayın başkanımızın o dönemki haklı söylemleri bugün kamuoyu vicdanında tecelli ediyor. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu bu konuda vicdanen adaletli bir karar alınmadığını düşünüyor” dedi.

‘Adalet tam sağlanamamış’

Konuşmasında sertlik dozunu artıran Emre Kocadağ, “Bu durum hala tartışılıyorsa demek ki insanların vicdanında oturmayan şeyler var, adalet tam sağlanamamış. TFF’nin bu konuda uyması gereken bir düzenleme olmadığı için tartışmalar halen devam ediyor. TFF’nin bu kararı alırken bazı kulüplerin menfaatlerini kolladığını görüyoruz ve biz bunu kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocadağ son olarak şunları söyledi:

“UEFA’nın bir sürü talimatnamesi var. Bugün ligden çekilme kararı alan kulüpler olduğu zaman her konuda hassas davranan TFF, bu konuda yeterince hassas davranmıyor ve UEFA talimatnamesini görmezden geliyor.”