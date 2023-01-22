Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan, Fenerbahçeli Selahattin Baki’ye sert yanıt!

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig ‘in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 2-0’la geçti. Nathan Redmond ve Salih Uçan’ın golleriyle kazanan Beşiktaş 4 maçlık seri yakaladı ve puanını bir maç eksiğiyle birlikte 35’e yükseltti.

‘Zirve yarışına devam edeceğiz’

Kara Kartal’da Asbaşkan Emre Kocadağ 2-0 kazandıkları mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocadağ, “Üst üste dört galibiyet almak önemliydi. Bizim seriler yapmamız lazım. Zirveye oynamak istiyorsak bu serileri devam ettirmemiz lazım. İnşallah yaptığımız takviyelerle beraber, sakatların takıma dönmesiyle beraber takım daha iyi olacak. Zirve yarışına devam edeceğiz” dedi.

‘Bir iki takviye daha…’

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Kocadağ, “Josef ve Ghezzal sene başından beri çok fazla aramızda olamadı. Aboubakar geldi. Bir iki takviye daha düşünüyoruz. Bu takviyelerle beraber daha iyi olacağız.” ifadelerini kullandı.

‘Takdir haklarını rakipten yana kullandı’

Gördükleri kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Romain Saiss, Nathan Redmond ve Valentin Rosier’in gelecek hafta oynayamayacak olması sonrasında mücadelenin hakemi Mete Kalkavan ile ilgili de konuşan Kocadağ, “Mete hocaya değinmem lazım. Mensah’ın 2. sarısını vermiyor. Rosier’in pozisyonundan önce dirseği görmüyor ama bizim oyuncularımıza çok kolay kart çıkarıyor. Bu her maçta olduğu gibi bugün de tekrarlandı. Mete hoca nedense Beşiktaş maçlarında çok fazla konsantre oluyor ve baskı altında hissediyor kendini… Mete Kalkavan takdir haklarını hep rakipten yana kullandı” yorumunu yaptı.

‘Ondan tavsiye alabileceğim bir durum yok!’

Kocadağ, Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki’nin açıklamalarına ilişkin, “Selahattin Baki bize bir tavsiyede bulunmuş. Ben 39 yaşındayım. Beşiktaş’ta yöneticilik yaptığım dönemde 5 kupa gördüm. Geçmiş itibarıyla, ondan tavsiye alabileceğim bir durum yok. Kendilerine bir tavsiye, Fenerbahçe düşmanlığı söyleminden kurtulsunlar. Bizim kimseye düşman olduğumuz yok. Kendi haklarımızı savunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘Anaokulu yönetmiyoruz’

Kocadağ’ın bu sözleri, Selahattin Baki’nin, “Aboubakar konusu, bana göre olacak iş değil. Çünkü ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne bir kere menajerini aradık. Çok enteresan. Hele Suudi Arabistan’da, bizim oradaki çevrimizi sizler biliyorsunuz. Biz istersek, talip olursak alırız. Anaokulu yönetmiyoruz. Rakibimiz darılır, bize gücenir diye. Zaman zaman dikkat edeceğimiz durumlar da olabilir. Rakibimiz belki olayın son aşamasına gelmiştir. Centilmence davranabiliriz. Başkanımız ve yönetimimizi adeta bilerek ve isteyerek aciz göstermeye çalışanlar var. Biz kimseden çekinmeyiz” bu ifadelerine yanıt olarak yorumlandı.