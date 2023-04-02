Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan hakemlere tepki! ‘Yarışın dışına itmeye çalıştılar’

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine mücadeleyi değerlendirerek başlayan Emre Kocadağ, “Tabii zor bir maç. Derbi maçları her zaman olduğu gibi 3 ihtimalli maçlar. Bugün de bu yağmur altında 10 kişiyle 4 gollü bir galibiyet almak bizim için sevindirici. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Canla başla mücadele ettiler. Tüm camiamıza armağan olsun. Bu güzel ramazan akşamında güzel bir galibiyet aldık” dedi.

“HALİL UMUT MELER VE VAR HAKEMİ HİÇ DEĞİŞMİYOR”

Hakem atamaları hakkında konuşan Kocadağ, “Bu maçın öncesinde çok ilginç bir olay yaşandı. Hakem atamasında sene başından beri bir alametifarika yapay zeka uygulaması rafa kaldırıldı ve bugün manuel zekayla buraya bir hakem atandı Halil Umut Meler. Bu yapay zekanın sunulduğu dönemde federasyona gittiğimizde orada şöyle bir şey anlatıldı bize; alınan puanlarla hakemlerin değerlendirmesiyle en yüksek puanı alan hakem o haftaki en zor maça atanıyor. Bugün geldiğimiz noktada bu hafta için, bu maç için belki de sezonun en önemli maçlarından birine yapay zekayı kullanmayıp manuel zeka tarafından atanan Halil Umut Meler ve VAR hakemi hiç değişmiyor maalesef. Hakemimiz aynı hakem, VAR hakemi aynı hakem. Bu hakemler her Beşiktaş maçında Beşiktaş’ın aleyhine kararların vericileri oluyor. Yine şaşırtmadılar bu hakemlerle bizi maça çıkardılar ve bugün Beşiktaş’a karşı yapılmak istenen operasyonu oyuncularımızın mücadelesi, teknik ekibimizin mücadelesiyle sahada bizler geri çevirdik takım olarak” ifadelerini kullandı.

“BİR OPERASYON ÇEKİLMEK İSTENDİ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Derbi hakeminin manuel olarak atanmasını da değerlendiren Kocadağ, “Bugün yaşananlar, devreye giren manuel zeka, atadığı hakem ve yaşanan maç. Sonucu ne olursa olsun, sonucu bizim için iyi bitti ama maçta yaşananları verilen penaltıyı, verilmeyen ikinci sarı kartları herkes gördü. Bizim aklımıza gelmiyor değil, bugün Beşiktaş’ı yarışın dışına itelim denilerek bir maç oynandı. Bu söylemlerden vazgeçsinler. Yarışın dışında oldukları zaman bu kararın değişmesinin de bir faydası olmaz diye bir operasyon çekilmek istendi diye düşünüyoruz. Bunu düşünmek istemiyorum ama düşünüyorum, Beşiktaş taraftarı da düşünüyor, Beşiktaş camiası da düşünüyor, tüm spor kamuoyu da düşünüyor. Ama biz o manuel zekaya bugün cevabı verdik. Gerekirse bir daha veririz. Beşiktaş camiası büyük bir camia. Önünü kesmek isteyene gerektiği yerde gereken cevabı verir. Federasyonun adaletsiz ve vicdanlara sığmayan kararla alakalı baskımızı şiddetle devam ettireceğiz. Çünkü sporla ilgilenen kimsenin vicdanına sığmayan bir karar var burada. Bu kararın değişmesiyle alakalı tekrar federasyona başvuru yapacağız ve takipçisi olacağız” dedi.

“BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTADA TÜM CAMİALAR BU KONU HAKKINDA BİRLEŞMİŞ DURUMDA”

Son zamanlarda derbi maçlara Halil Umut Meler’in atanmasıyla ilgili, “Başkanımızın geçen sene hakemlerle alakalı çok büyük bir çağrısı oldu. Hakemlerin artık yavaş yavaş değişmesi gerektiğini ve hata yapacaksa genç hakemler hata yapsın diye bir söylemi oldu. O zaman kimse tarafından kabul görmedi. Herkes hakemlerin geri dönmesi gerektiğini savundu. Ama bugün geldiğimiz noktada tüm camialar bu konu hakkında birleşmiş durumda. Aynı hakemlerin büyük maçlara verilmesi bir kabiliyetsizliğe gidiyor. Bir eksiklik var. Aynı hakemi yapay zekayla atıyoruz dediniz, hadi yapay zekayla geldi o okey ama yapay zekayı ortadan kaldırdınız başka bir zeka girdi buna manuel zeka koydunuz bunun adını bu da geldi yine aynı hakem ve VAR hakemini atadı. Bugün yapılanlar ve yaşananlar bir operasyonu çağrıştırıyor. Beşiktaş’ın bu yarışın dışına çıkmasının istendiği bir maç oynadık bugün. Beşiktaş bugün burada puan kaybetseydi diğer konuşulanların bir amacı kalmayacaktı, onun da üzeri kapanacaktı, Beşiktaş da sesini kesecekti diye düşünülmüş olabilir. Ama yanılıyorlar. Herkesin adaleti şaşıyor ama ilahi adalet hiçbir zaman şaşmıyor. Alın teri var. 10 kişi ile mücadele ediyorlar ve bugün çevrilmez denen maç çevriliyor” diyerek sözlerini noktaladı.

“BU KARARIN ADALETLİ OLMADIĞINI İFADE ETTİK”

Emre Kocadağ, Gaziantep FK ve Hatayspor’un ligden çekilmesinin ardından alınan kararla ilgili ise “Son 1 aydır özellikle yaşanılan deprem nedeniyle liglerden çekilmek zorunda kalan takımların durumuyla alakalı bir karar alındı. Biz birçok kez bu kararın adaletli bir karar olmadığını, tüm kamuoyunun vicdanına uymadığını ifade ettik. Bu hafta bir daha ifade ettik ve kulüpler birliğinde de bu konuşuldu. Bununla alakalı çok ciddi bir kamuoyu oluştu. Bugün itibarıyla bu vicdanen adalet için çağrı yapıyor ve bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor, bu kararın düzeltilmesini söylüyoruz. Çünkü bu karar vicdanlara sığmıyor, adaletli bir karar değil“ şeklinde konuştu.

“BÜYÜK İHTİMAL BUGÜNKÜ MAÇIN SONUCUNU BEKLEMİŞ OLABİLİRLER”

Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili henüz cevap gelmediğini belirten Kocadağ, “Büyük ihtimal bugünkü maçın sonucunu beklemiş olabilirler. Biz bu hafta onunla alakalı yeniden yönetim kurulunun bir araya gelerek bu kararı düzelttiği haberini almak istiyoruz” sözlerini sarf etti.

“KULÜPLER BİRLİĞİ’NDE FİKRİNİ DEĞİŞTİRENLER VAR”

Emre Kocadağ kaç kulübün Beşiktaş ile aynı düşüncede olduğu sorusuna ise, “Kulüpler Birliği’nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek durumunda kalanlar olabilir. Yani maalesef ülkede herkes adalet çağrısı yapıyor ama sıra kendisine geldiği zaman o adalet çizgisini şaşırıyor. Kendi çıkarının başladığı noktada kimsenin adaleti kalmıyor. Kulüp başkanları da herkes kendine göre bir hesap yapıyor. Ama bazı başkanlar sağ olsunlar dik duruşlar da sergileyenler var. Kendilerine dezavantaj olacak bile olsa bu işin adaleti böyledir diyen başkanlar da var. Hepsine saygı duyuyoruz. Önemli olan kaç kulübün isteyip, istemediği değil. Federasyon oturup bunun adaletli bir şekilde çözümünü sağlayacak. Bizim puan beklentimiz yok. Biz rakiplerimizden sene sonu itibarıyla daha fazla deplasmana gitmiş oluyoruz. Futbolla uğraşan herkes hangisinin daha kolay, hangisinin daha zor olduğunu biliyor. Bize bir çözüm reçetesi sunsunlar. O çözüm reçetesini biz alırız, değerlendiririz ve onu da alırız başımızın üzerine koyarız. Bu alınmış olan karar bir çözüm değildir. Lig sonuçlanmadan çözüm kararının verilmesi lazım. Çünkü sıralamayı etkileyen bir durum ortaya çıkabilir. Ya da oynanacak olan maçlarla ilgili bir durum ortaya çıkabilir. En kısa sürede bu soru işaretini gidermeleri gerekiyor” cevabını verdi.