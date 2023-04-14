Beşiktaş-Atletico Madrid maçının geliri belli oldu! Deprem bölgesinde okul yapılacak

Beşiktaş ile Atletico Madrid önceki gün Vodafone Park’ta dostluk maçında karşılaştı. Liglerin oynandığı dönemde organize edilmesiyle daha anlamlı olmasını sağlayan mücadele için İspanya’dan zorlu yolculuk sonrası Türkiye’ye gelen Atletico Madrid’in teknik ekibi ve futbolcuları herkesin takdirini kazandı. İspanyollar maçın ardından alkışlarla uğurlandı.

29 BİN ADET BİLET SATILDI

Dünyaca ünlü yıldızların sahaya çıktığı yardım maçında 29 bin bilet satılırken, ayrıca yayın ve maç günü sponsorluk gelirleriyle birlikte toplam 10 milyon TL gibi bir gelirin elde edildiği kaydedildi. Bu rakam, doğrudan Beşiktaş’ın yürüttüğü “Bırakmam Seni Türkiyem” projesiyle birlikte deprem bölgesinde okul yapımında kullanılacak.

NE DEDILER?

Antoine Griezmann: Çok sayıda insanın hayatı olumsuz etkilendi. Yanlarında olduğumuzu göstermek, onlara neşe vermek istedik. Bu maçı oynadığım için gurur duyuyorum.

Axel Witsel: Uzakta da olsa bunun ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük bir facia olduğunu biliyoruz. Sonuç önemli değildi. Önemli olan bu faciadan zarar gören insanlara yardım etmekti.

Rodrigo De Paul: Herkes için zor zamanlar. Atletico Madrid olarak üzerimize düşeni yaptık ve desteğimizi verdik.