Beşiktaş-Başakşehir maçından notlar

İSTANBUL (AA) – Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının Süper Lig'in 30. haftasında rakibiyle yaptığı karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi kupada yarı final mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir ile oynanan lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Cyle Larin yedek soyundu.

Medipol Başakşehir ile oynanan kupa maçında kalede Utku Yuvakuran'a görev veren Yalçın, savunmanın solunda ise Rıdvan Yılmaz'ı oynattı. Hutchinson'ın orta sahadaki görevini ise Dorukhan Toköz yerine getirmeye çalıştı.

Siyah-beyazlı ekipte Ljajic'in yerine Oğuzhan Özyakup hücuma destek vermeye çalışırken, orta sahanın solunda ise Georges-Kevin N'Koudou şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Valentin Rosier, Welinton, Domagoj Vida, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ile Vincent Aboubakar, kupanın yarı finalinde ilk 11'de görev aldı.

– Beşiktaş'tan MİKA-DER'e destek

Siyah-beyazlılar, ailelerinden uzakta, devlet koruması altında bulunan çocuklara yardım eli uzatan MİKA-DER'e anlamlı bir destek verdi.

Beşiktaşlı futbolcular, 21 Temmuz 2008'de aile içi şiddet, taciz, ensest, töre, aile parçalanması, doğal afetler, ekonomik imkansızlıklar gibi nedenlerle ailelerinden uzakta, devlet koruması altında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda yaşamak zorunda kalmış 0-18 yaş arası çocuklar için çalışmak üzere kurulmuş MİKA-DER'e destek olmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla seremoniye MİKA-DER logolu maskelerle çıktı.

– Maç topu özel araçla getirildi

Yarı finaldeki maçta kullanılan top, özel bir araçla orta sahaya kadar getirildi.

Maç topu, Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) ve yayıncı kuruluş ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları kapsamında iş birliği yapan Aras Kargo tarafından Vodafone Park'a ulaştırıldı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'den topu teslim alan Aras Kargo, organizasyon için özel olarak hazırlanan mini araç ile maç topunu orta sahaya kadar taşıdı ve hakeme teslim etti.

Bu organizasyonun benzeri yarın Antalya'da oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da uygulanacak.

Aras Kargo, son olarak final karşılaşmasında maçın oynanacağı toplarla birlikte büyük mücadelenin ödülü olan Türkiye Kupası'nı da taşıyacak.

– Medipol Başakşehir'de 6 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı lig maçına göre 6 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekipte Beşiktaş ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Volkan Babacan, Mehmet Topal, Danijel Aleksic, Giuliano ve Crivelli kupa mücadelesinde yedek soyundu.

Bu arada yine lig mücadelesinde ilk 11'de şans bulan Rafael, kupadaki Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı.

Medipol Başakşehir'de bu oyuncuların yerine Mert Günok, Edin Visca, Demba Ba, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Youssuf Ndayishimiye, ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Ponck, kupa mücadelesinde de şans buldu.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Kocaman, maç öncesi sahaya çıkarak bir süre zemini inceledi.

Karşılaşma öncesi bugün vefat eden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal için saygı duruşunda bulunuldu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla tribünde "Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılında Tüm Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankart tribünde yer aldı.