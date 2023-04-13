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12 Nisan 2023
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi derneklerle buluştu

Alaturka Online
Alaturka Online

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kulüp derneklerinin başkanları ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Vodafone Park’ta bulunan White Pepper Restoran’da önceki akşam düzenlenen iftar yemeğinde, konuşma yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş Camiası olarak dayanışma içerisindeyiz. Şimdi daha da birlik olma vaktidir. Beşiktaş derneklerinin birbirleriyle olan ilişkilerini daha da güçlendirmeleri adına bir kurum oluşturulması gerektiği düşüncesindeyim. Beşiktaş dernekleri, faaliyette bulundukları il ve ilçelerde Beşiktaş’ın eli, kolu ve sesi durumundadırlar” ifadelerini kullandı.

‘Okul projemiz devam ediyor’

Başkan Çebi, deprem bölgesine yardımlar için de “Bırakmam Seni Türkiyem kampanyamız devam ediyor. Depremzede çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla okul inşa etme projemiz var. Bununla ilgili olarak Beşiktaş derneklerinin desteğine ihtiyacımız var. İnanıyorum ki camiamız bu konuda da büyük bir dayanışma örneği sergileyecek ve depremden etkilenen yavrularımız, Beşiktaşlılar’ın emekleriyle inşa edilecek okullarda en güzel şekilde eğitim alacaklar” dedi.

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