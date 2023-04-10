Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den gündeme dair açıklamalar: Dele Alli, Arthur Masuaku, Nathan Redmond, Erden Timur ve Lale Orta…

Beşiktaş yönetimi iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Siyah-Beyazlılar’ın Başkanı Ahmet Nur Çebi yemekte çok önemli açıklamalarda bulundu. Kara Kartal’ın patronu, Dele Alli ve Arthur Masuaku’nun gelecekleri, tarihi Fenerbahçe zaferi, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur’un ifadeleri ve sezon sonunda Vodafone’la bitecek olan stat isim sponsorluğu başta olmak üzere birçok konuda konuştu. İşte Ahmet Nur Çebi’nin sözlerinden öne çıkanlar…

‘3 farklı şirketle görüşüyoruz’

“Rus şirketi Gazprom dışında Güney Kore, Kazakistan ve İngiltere’den 3 farklı şirket ile stat isim sponsorluğu için görüşme halindeyiz. Henüz konu netleşmedi.”

‘Fenerbahçe derbisini 14’e 10 oynadık!’

“Fenerbahçe maçını 11’e 10 değil; 14’e 10 oynadık ve kazandık. Fenerbahçe 11 futbolcu ile sahadaydı. Taraftarı 12, maçın hakemi Halil Umut Meler 13, VAR hakemi Alper Ulusoy Fenerbahçe’nin 14. oyuncusuydu.”

‘TFF, Erden Timur’u seviyor’

“Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur çıktı “Bu ligi bitirmeyiz” dedi. TFF ceza vermedi. Biz ne desek ceza kesiliyor. TFF Sayın Timur’u seviyor. Sezon sonunda konuşacağım diyor. Elinde belge varsa çık konuş. Sezon sonunu bekleme.”

‘Tartışmalar kayıkçı kavgası’

“Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Lale Orta ve hakemler konusunda yaptığı tartışmalar kayıkçı kavgasıdır. Aslında 2 kulüp de mutlu. Mutsuz olan diğer kulüpler. Lale Orta’yı derbideki penaltı kararı yanlış dediği için aradım tebrik ettim.”

‘Dele Alli ile 1 sene daha…’

“Dele Alli konusunu bugün Ceyhun Kazancı ile görüştük. Eğer bonservisini alıp gelirse 1 sene daha şansımızı deneyebiliriz. Masuaku ile yola devam etmeyi planlıyoruz. Redmond da Beşiktaş’ta kalmak istiyor. Kulübüyle pazarlık edeceğiz.”

‘Valerien Ismael kararında pişman değilim’

“Puan ortalamasına baktığınızda Şenol Güneş başarılı, Valerien Ismael başarısız. Fakat ben Valerien Ismael’e görev verdiğim için pişman değilim. Kimse bana ‘sezona Valerien Ismael ile başladığım için pişmanım’ dedirtemez.”