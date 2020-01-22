Beşiktaş BB Erzurumspor maçı canlı yayın | BJK Erzurum canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş BB Erzurumspor canlı! Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Eşleşmenin ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup olan Kartal, Vodafone Park’ta çeyrek finale yükselmek adına gereken sonucu almak istiyor. Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Erzurumspor ise Beşiktaş’ı eleyerek sürprize imza atmanın peşinde.

Beşiktaş BB Erzurumspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Beşiktaş BB Erzurumspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Dk. 9: İnanılmaz fırsat kaçtı! Oğuzhan çok yakın mesafeden kafa vuruşunda ağları bulamadı. Kayacan kurtardı, seken topa vuran Ljajic’in şutunda da Kayacan başarılı!

Dk. 1: GOL! Oltan’ın golüyle Erzurumspor ilk atakta golü buldu!

Dk. 1: Vodafone Park’ta zorlu maç başladı!

BEŞİKTAŞ BB ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20.30

HAKEM: Serkan Tokat

YAYIN: A Spor

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Ruiz, Caner, Oğuzhan, Elneny, Diaby, Ljajic, Nkoudou, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Murat, Osman, Hasan H., Mücahit, Batuhan, Ba, İbrahim, Rashad, Hasan A., Oltan

TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri

Ev sahibi ekipte sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens, BB Erzurumspor karşısında forma giyemiyor. Ligde Sivasspor’a mağlup olurken tribünlerin tepkisini çeken Abdullah Avcı turu geçmek için as kadrosu ile sahaya çıkıyor.