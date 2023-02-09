Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Yıldız futbolcu İstanbul’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekip, ilk olarak Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katarken, ardından Amir Hadziahmetovic ve Onur Bulut transferini açıkladı.

ONUR BULUT İMZAYI ATTI

Beşiktaş, sürpriz bir hamleyle Kayserispor’un 28 yaşındaki sağ beki Onur Bulut’u 2025-26 sezonu sonuna kadar renklerine bağladı. Siyah-beyazlıların, Onur’un sözleşmesinde yer alan 1 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kullandığı bildirildi. Kayserispor ise, F.Bahçe’nin de gündeminde olan ve geçtiğimiz günlerde mukavelesini 3 yıl uzatan oyuncunun, avukatı aracılığıyla kontratını tek taraflı feshettiğini aktardı. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, “TFF’ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Büyük kulüplerin sözleşmeyi dikkatle incelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız” dedi.

BİR TRANSFE DAHA BİTTİ

Sabah’ın haberine göre; Kartal, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria forması giyen Omar Colley ile 2.5 yıllığına anlaştığını duyurdu. Resmi açıklamanın en kısa sürede gelmesi bekleniliyor.

Bir süre önce Beşiktaş’ın transfer gündemine gelen Omar Colley, teknik direktör Şenol Güneş’in savunmaya takviye istemesi üzerine kadroya dahil edildi.

İSTANBUL’A GELDİ

İtalya’da Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki futbolcu için kulübüyle bir süredir pazarlık halinde olan siyah-beyazlı yönetim, sonunda işi bitirdi. Çizme ekibiyle Colley’nin bonservisi için 2.5 milyon Euro’ya el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Gambiyalı stoper ile de 2.5 yıllığına anlaşma sağladı ve oyuncu dün gece İstanbul’a geldi.

KUZENİ DE KARAGÜMRÜK’TE OYNUYOR

Ara transfer döneminde stoperlerinden Montero’yu Hamburg’a gönderen Beşiktaş, böylelikle yerini Colley ile doldurmuş oldu. 1.91 boyundaki futbolcu, 2018-19’da Genk’ten Sampdoria’ya 9.25 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Öte yandan Colley’nin kuzeni Ebrima Colley de Fatih Karagümrük’te top koşturuyor.

COLLEY’İN KARİYERİ

Futbol kariyerinde Djurgarden, Kuopion Palloseura, Genk ve Sampdoria formaları giyen Omar Colley, 355 resmi maçta çıktı. Gambiyalı futbolcu, toplam 31 bin 290 dakika sahada kalırken 20 gol ve 2 asist üretti. Bu sezon ise Serie A’da 16 karşılaşmada görev yaptı.