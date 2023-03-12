Beşiktaş bombayı patlatıyor! Sezon sonunda…

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği sürüyor. Devre arası transfer döneminde Hadziahmetovic, Aboubakar, Omar Colley, Onur Bulut ve Maxim’i kadrosuna katan Kara Kartal, sezon sonunda ise bomba bir transferi yapmayı planlıyor. İşte haberin ayrıntıları…

KARTAL BAŞAKŞEHİR MAÇINA HAZIR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.

BAŞAKŞEHİR’LE 33. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir, 19.00’da Fatih Terim Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 40 puanla 5. sırada yer alırken; siyah-beyazlılar ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 43 puanla 3. sırada bulunuyor.

Başakşehir, Beşiktaş ile bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 10 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan çıkmadı. Başakşehir’in attığı 39 gole, Beşiktaş 36 golle karşılık verdi. İki takım son olarak 12 Eylül 2022 tarihinde sezonun 6. haftasında Dolmabahçe’de karşılaşırken, mücadeleden Başakşehir 1-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

BEŞİKTAŞ’TA 1 BAŞAKŞEHİR’DE 2 EKSİK

Başakşehir’de Mesut Özil ve Eden Karzev’in sakatlıkları bulunurken, durumları maç saati netlik kazanacak. Karzev, Başakşehir’in UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika temsilcisi Gent’e karşı oynanan mücadelede ilk dakikalarda sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Beşiktaş’ta ise sarı kart cezası nedeniyle Welinton kadroda olamayacak.

DENİZ UNDAV BOMBASI

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar’ın bu kapsamda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’da forma giyen Deniz Undav’ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

İLK HEDEF KİRALAMAK

Takımı ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki forvet oyuncusunun maliyeti nedeniyle transferde kiralama formülü üzerinde duran Siyah- Beyazlılar’ın bu transfer için sezon sonunda bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

27 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Belçika ekibi Union’da forma giydiği dönemde de Süper Lig kulüplerinin gündemine gelmiş, ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Belçika ekibiyle çıktığı 70 maçta 45 gol 18 asiste imza atan Deniz Undav, bu performansıyla 7 milyon Pound karşılığında Premier Lig ekibi Brighton’a transfer olmuştu.

İngiliz kulübünde genellikle oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu Mavi-Beyazlı kulüp ile bu sezon çıktığı 17 maçta 2 gol kaydetti. Deniz Undav transferinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.