Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, çift kale taktik maç yaptı
Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.