Beşiktaş, çift kale taktik maç yaptı

Yazan:
Alaturka Online
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Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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