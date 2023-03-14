Beşiktaş depremzede çocukları ağırladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanı takip eden depremzede çocuklarla yakından ilgilendi.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ve dar alanda minyatür kale maçla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla devam edecek.

Depremzede çocuklar antrenmanda ağırlandı

Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolcular, depremzede çocukları BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde ağırladı. Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve IT’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç ile Başkan Çebi’nin İletişim Danışmanı Şule Gökırmak’ın da yer aldığı etkinlikte futbolcular, depremzede çocuklarla yakından ilgilenirken; çanta, atkı ve oyuncak hediye edildi.

İSTANBUL (İHA)