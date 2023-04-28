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28 Nisan 2023
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Beşiktaş derbilerinin en deneyimli Galatasaraylı ismi Fernando Muslera

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu konumunda bulunuyor. 2011 yılının yaz transfer döneminde takıma katılan Uruguaylı kaleci, bugüne kadar 23’ü Süper Lig, 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere 24 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray, TFF Süper Kupa’da penaltılarla olmak üzere 12 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de yenildi. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Bu sezon ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunan Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera gösterdiği başarılı performansla ön plana çıkıyor. Muslera, bu sezon Süper Lig’de 27 maçta görev aldı ve kalesinde de 21 gol gördü.

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