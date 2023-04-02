Beşiktaş derbisi öncesi Joao de Deus: Galatasaray’ın hocası bizim hakkımızda çokça konuşabilir…

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, derbide Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Jorge Jesus’un cezası nedeniyle kulübede yer alacak Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, açıklamalarda bulundu.

Nasıl bir oyun beklediğine ilişkin soruyu net bir şekilde cevaplayan Deus, “Kazanmayı bekliyoruz” dedi.

Oyun bakımından görüşleri tekrar sorulan Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörü, “Çok zor bir maç olacak. Bunun farkındayız. Biz de bu maçın çekişmeli seviyesine en iyi şekilde karşılık vermek istiyoruz. Bugün sahada daha az hata yapan takım kazanacak diye düşünüyorum. Bu maça iyi hazırlandık. Umarım kazanan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı, “Kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Biz kazandıktan sonra rakiplerimiz çok ne yaptığını önemsemiyoruz ama önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile oynuyor. İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Bizim en yakın rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe’nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz, isteyeceğiz” açıklamalarına ilişkin görüşleri sorulan Deus, “Bu konuda diyecek bir şeyim yok. Galatasaray Teknik Direktörü, bizim hakkımızda çok konuşabilir ama biz kendi işimizi yapıyoruz, kendi maçlarımıza odaklanıyor. O yüzden diyecek bir şeyim yok” dedi.

Son olarak Jorge Jesus’un takımın başında olamayacağı duruma ilişkin değerlendirmeleri alınan Joao de Deus, “Hocamız hafta boyunca takımı en iyi şekilde hazırladı. Bütün gereken detayları takıma açıkladı. Maçtan önceki toplantıda da son detayları aktardı. Bence takımımız bu maça hazır. En iyi şekilde hazırlandık. Sahaya çıktığımız ilk andan itibaren hırslı ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Umarım galip gelen taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.