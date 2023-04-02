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2 Nisan 2023
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Beşiktaş derbisi sonrası Joao de Deus: Kafamızı kaldırmamız gerekiyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş’a 4-2 mağlup oldu. Jorge Jesus’un cezası nedeniyle kulübede yer almadığı maçta takımın başında bulunan Joao de Deus, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçın kilit anının kaçan penaltı olduğunu ve kafalarını kaldırmaları gerektiğini belirten Deus, “Bana göre maçı değiştiren kilit an, kaçırdığımız penaltıydı. Penaltı kaçtıktan sonra takım taktiksel olarak biraz konsantrasyonunu kaybetti. Rakibimiz de her kalemize geldiğinde gol buldu. Maça iyi başlamıştık, iyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı tam tersiydi bizim için. Kötü bir performans sergiledik. Futbol bu. Yapmamız gereken sorumluluğu üstlenmek. Taraftarlarımızın mutsuzluğunu anlıyoruz. Bizler de mutsuzuz bu sonuçtan dolayı ama önümüzde başka maçlar var, perşembe günü bir maçımız var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor” dedi.

Şampiyonluk yarışındaki bir takımın ani konsantrasyon kaybının kaynağına ilişkin soruyu da yanıtlayan yardımcı antrenör, “Futbol bu, maç içinde bir anda yaşanan bir gelişme takımı olumsuz anlamda etkileyebiliyor konsantrasyon olarak. Bir açıklaması yok. Problemlerimizin neler olduğunu biliyoruz. İlk yarıda iyi bir takım ruhu sergiliyorduk ikinci yarı işler istediğimiz gibi gitmedi. Yapmamız gereken şey, ayağa kalkmak. Perşembe günü bir maçımız daha var” dedi.

Bundan sonraki süreçte takımın ayağa kalkmasının nasıl gerçekleşeceğine yönelik soruya ise Joao de Deus, “Çalışmamız gerekiyor, önümüzdeki maçları kazanmamız gerekiyor. Bizlerin de motivasyonu tekrardan sağlayıp oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullanarak cevap verdi.

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