Beşiktaş dördüncü transferini açıkladı!

Ara transfer döneminde takımın eksik yönlerini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dördüncü transferini de resmen açıkladı.

Daha önce Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley’i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, Gaziantep FK’nın Romanyalı on numarası Maxim’i de transfer etti. Sezon sonuna kadar kiralanan Maxim’in maaşını Beşiktaş ödeyecek.

Alexandru Maxim bu sezon Gaziantep FK’da 25 maçta süre aldı. 32 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı ve 10 asist üretti.