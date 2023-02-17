Beşiktaş dünya yıldızının kararını bekliyor! Kulübü sıcak bakıyor

Ara transferde Wout Weghorst ve Javi Montero’yla yolları ayıran ardından kadrosunu; Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley gibi isimlerle güçlendiren Siyah-Beyazlılar eksik bölgelerini tamamlamanın yollarını arıyor. Sivasspor’a yenilerek ligde ağır bir hasar alan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

İlk takviye Aboubakar

Wout Weghorst’un İngiliz ekibi Manchester United’a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş, çareyi eski golcüsü Vincent Aboubakar’da buldu. Arabistan kulübü Al Nassr’la sözleşmesini feshetmesi sonrasında Beşiktaş’la anlaşma sağlayan Aboubakar, Kara Kartal’a 2.5 + 1 yılı opsiyonlu 3,5 senelik imza attı.

Hadziahmetovic hamlesi

Siyah-Beyazlılar ikinci takviyeyi orta sahaya yapmıştı. Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic’le anlaşan Beşiktaş bu transfer için 3.2 milyon euro ve başka bir kulübe satılması durumda %20 pay ödeyeceğini KAP’a açıklamıştı. Oyuncuyla 4.5 yıllık sözleme imzalayan Beşiktaş, yıllık 1.160 milyon euro ödeyecek.

Onur Bulut da imzayı attı

Beşiktaş, sürpriz bir hamleyle önceki gün Kayserispor’un sağ beki Onur Bulut’u sözleşmesindeki “Transferin son gününe kadar 1 milyon Euro getirmesi halinde serbest kalır’ maddesini kullanarak 3.5 yıllığına renklerine bağlamıştı. 28 yaşındaki oyuncu da geçtiğimiz günlerde Kayserispor’la 3 yıllığına uzattığı kontratını avukatı aracılığı ile tek taraflı feshetmişti.

Colley sessiz sedasız imzayı attı

Beşiktaş, İtalya’nın Sampdoria takımından Gambiyalı futbolcu Omar Colley’i sessiz sedasız kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, savunmada görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Valeri’ye gidildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Kara Kartal’ın, sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi. Gelen son haberlere göre İtalya basını flaş bir haberin altına imza attı. Buna göre Serie A ekiplerinden Cremonese forması giyen Emanuele Valeri için Siyah-Beyazlılar’ın devreye girdiği belirtildi.

Gerçekleşmesi zor ama…

Bir diğer iddia da Portekiz’den geldi. Record basınında yer alan habere göre de Arouca’da görev yapan Quaresma için Kara Kartal’ın nabız yokladığı bildirildi. Ancak Türkiye’de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalması nedeniyle, transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda fırsat transferi yapmak isteyen Beşiktaş’ın, nabız yoklayacağı ve uygun bir bonservis bedeli karşılığında anlaşılması halinde iki oyuncudan birinin alınabileceği bildirildi.

Roma sıcak bakıyor

Beşiktaş’ın, normal şartlar altında transfer dönemini kapatması bekleniyordu. Ancak Siyah-Beyazlılar, bir sol bek bir de kanat oyuncusu için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda gündeme gelen son isim de Stephan El Shaarawy olmuştu. İtalya Serie Aekiplerinden Roma’nın, yapılan görüşmelerde bu transfere sıcak baktığı bilgisine ulaşılırken, kulüpler arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.

Sadece sol kanat değil

Ancak İtalyan oyuncunun, kararını henüz vermediği belirtildi. Bu anlamda sezon sonunda kontratı bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun, haziranda yeniden bu kararını gözden geçirebileceği bilgisine ulaşıldı. Bu arada Beşiktaş teknik ekibi, El Shaarawy’nin çok yönlü olması nedeniyle bu transferi bitirmeyi çok istiyor. Deneyimli sol kanat oyuncusu, sadece bu bölgede değil aynı zamanda hücuma yönelik pozisyonlarda ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.