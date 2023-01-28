Beşiktaş dünya yıldızıyla transfer görüşmelerine başlıyor!

Spor Toto Süper Lig’de Şenol Güneş ile yoluna devam eden Beşiktaş, üst üste galibiyetleriyle birlikte taraftarını yeniden şampiyonluğa inandırdı. Ligin 21. haftası açılış maçında Corendon Alanyaspor’u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-0 mağlup etti. Cenk Tosun (2) ve Dele Alli’nin golleriyle puanını 38’e yükselten siyah-beyazlı ekip, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak serisini devam ettirdi. Teknik direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından 8 lig maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 6 galibiyet, 1’er yenilgi ve beraberlik yaşadı. Bir yandan da transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Aboubakar’ın ardından bir başka dünya yıldızı için devreye girdi. İşte ayrıntılar…

CENK TOSUN TARİHE GEÇTİ

Valerien Ismael sonrası göreve Şenol Güneş’in gelmesiyle daha çok süre alan Cenk Tosun, Alanyaspor maçında Beşiktaş tarihine geçmeyi başardı. 20. dakikada kazanılan penaltıda hata yapmayan milli forvet, Vodafone Park’ta 24. kez gol sevinci yaşadı. 23 gollü Cyle Larin’i geride bırakan Cenk, Beşiktai formasıyla Vodafone Park’ta en fazla Süper Lig golü atan oyuncu olmayı başardı. 31 yaşındaki oyuncu, 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Vodafone Park’taki gol sayısını 25’e çıkardı.

SALİH UÇAN DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Salih Uçan, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın 63’üncü dakikasında orta alanda yaşanan pozisyon sonrasında sakatlanan tecrübeli oyuncu, kenara geldi. Salih’in yerine oyuna Necip Uysal dahil oldu.

EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ

Siyah Beyazlılar, kulüp tarihinde Alanyaspor’u 7. kez evinde ağırladı. Cenk Tosun (2) ve Dele Alli’nin attığı gollerle maçı 3-0 kazanan Kartal, Akdeniz ekibi karşısında fire vermedi. Süper Lig’de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Şenol Güneş’in öğrencileri, 38 puana yükselerek zirve iddiasını sürdürdü.

5 EKSİKLE ÇIKTILAR

Zorlu Alanyaspor mücadelesinde Beşiktaş’ta önemli isimler takımını yalnız bıraktı. Josef ve Rachid Ghezzal, sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Aynı zamana Romain Saiss, Valentin Rosier ve Nathan Redmond da kart cezası sebebiyle Siyah Beyazlı formasından uzak kalan isimler.

PREMIER LİG’DEN GELİYOR

Sezon başı transfer edilen dünya yıldızı Dele Alli’de umduğunu bulamayan Beşiktaş, Premier Lig’den bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah beyazlıların gündemindeki isim bu sezon takımda istediği kadar şans bulamayan ve devre arasında yapılan transferle forma giyme ihtimali daha da azalan Chelsea’nin yıldızı Hakim Ziyech. Faslı yıldız için Beşiktaşlı yöneticiler Michy Batshuayi transferinde yakın ilişki kurdukları Londra ekibi ile görüşme yapacak.

ARA TRANSFERDE CHELSEA ŞOV

Londra kulübü, ara Transfer döneminde şu ana kadar Mykhaylo Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Andrey Santos ve David Datro Fofana’yı kadrosuna kattı. Chelsea bu oyunculara 167.5 milyon euro bonservis ücreti ödedi. Yine Atletico Madrid’den takıma katılan Joao Felix içinse İspanyol ekibine 11 milyon euro kiralama bedeli verildi. Bu oyuncuların geliş ile birlikte Graham Potter’in takım planlamasında düşünmediği Hakim Ziyech’in takımda devam etme ihtimali de kalmadı.

ADA’DAN DA ÇOK İSTEYEN VAR

Ziyech’in durumunu yakından takip eden ve menajeri ile iletişime geçen Beşiktaş kiralamak için de Chelsea ile görüşmelere başlayacak. Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı ile yarı final gören 29 yaşındaki yıldızı Kartal’ın dışında kadrosuna katmak sıraya giren çok takım var. Sadece Premier Lig’de Newcastle United, Everton ve Aston Villa bu futbolcu ile ciddi olarak ilgileniyor. Ancak Chelsea’nin Premier Lig’den hiçbir rakibine Ziyech’i vermeyi düşünmemesi Kartal’ın şansını arttırıyor.