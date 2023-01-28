Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncularımız salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladılar. 5’e 2 ve dar alanda maçla devam eden antrenman koşularla sona erd
Siyah-beyazlılar, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına, yarın (29 Ocak) saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.