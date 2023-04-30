Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sürpriz konuk! Şenol Güneş kadroyu bozmadı, Okan Buruk’tan tek değişiklik…

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in 31’inci haftasında 2-0 kazanılan Ümraniyespor maçının kadrosunu bozmadı. Kaleyi Mert Günok’a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Saiss, Colley ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson’u görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar’ı sahaya sürdü.

SAĞ BEKTE FORMA ROSIER’İN

Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde sağ bekte kimin oynayacağı merak konusuydu. Onur Bulut ve Rosier arasında tercihini son ana kadar yapmayan Güneş, derbinin 11’inde Fransız sağ beki görevlendirdi. Rosier, Galatasaray derbisiyle birlikte üst üste ikinci maçına 11’de başladı.

VOLEYBOL TAKIMI STADYUMDA TUR ATTI

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk ettiği derbi maç öncesinde Voleybol Kadınlar 1’inci Ligi’nde şampiyon olan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, stadyumda tur attı. Voleybol Kadınlar 1’inci Ligi’nde şampiyon olarak, Sultanlar Ligi’ne yükselen Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, derbi öncesinde taraftarları selamdı. Şampiyonluk kupasıyla stadyumda tur atan kadın voleybolcular, alkışlarla karşılandı.

VODAFONE PARK’TA ANDREAS BECK SÜRPRİZİ

Derbi maçını Beşiktaş’ın eski futbolcularından Andreas Beck de tribünden takip etti. Beşiktaş’ta 2015-16, 2017-18 sezonunda 2 şampiyonluk yaşayan, 2018-19 sezonunda ise 3 maçta görev aldıktan sonra Stuttgart’a transfer olan Alman sağ bek Andreas Beck, eski takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Beck, mücadele öncesinde Atiba Hutchinson ile de bir süre sohbet etti.

OKAN BURUK’TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 31’inci haftasında 3-3 berabere kalınan Fatih Karagümrük maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. Buruk, Zaniolo’yu kulübeye çekerken, Arjantinli yıldız Mauro Icardi’yi sahaya sürdü.

Kalede Muslera tercihini değiştirmeyen Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Adekugbe’den oluşturdu. Orta alanda Torreira ve Oliveira’yı görevlendiren Buruk, hücum hattının sağında Rashica, ortasında Mertens, solunda ise Kerem Aktürkoğlu’nu sahaya sürdü. Buruk’un gol yollarındaki tercihi ise Mauro Icardi oldu.

SOL BEKTE TERCİH ADEKUGBE

Okan Buruk, derbi maç öncesinde sol bekte Adekugbe ve Dubois arasında kalmıştı. Savunmanın solunda Dubois’ı oynatması halinde hücum hattındaki bir yabancı oyuncusundan vazgeçmesi gerekecek Okan Buruk, tercihini Adekugbe’den yana kullandı. Savunmanın solunda Adekugbe’nin görev almasında sağ önde Rashica görev yaptı.

TRİBÜNLER DOLU

Beşiktaş – Galatasaray derbisi dolu tribünler önünde oynandı. İl Güvenlik Kurulu verdiği karar sonrasında Galatasaray taraftarları tribünlerdeki yerlerini alamadı. Beşiktaş taraftarları, satışa çıkan biletlerin büyük çoğunluğunu tüketerek takımlarına destek oldular.