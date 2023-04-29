Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ile başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 32’nci haftasında yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.