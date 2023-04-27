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27 Nisan 2023
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Beşiktaş – Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

28 NİSAN CUMA

Alanyaspor-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

29 NİSAN CUMARTESİ

Karagümrük-Antalyaspor: Halil Umut Meler
Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
İstanbulspor-Giresunspor: Mete Kalkavan
Sivasspor – Fenerbahçe: Zorbay Küçük

30 NİSAN PAZAR

Beşiktaş – Galatasaray: Ali Şansalan

1 MAYIS PAZARTESİ

İstanbulspor – Giresunspor

Hatayspor ve Gaziantep FK’nın ligden çekilmesi nedeniyle Başakşehir FK ve Kayserispor haftayı maç oynamadan geçecek.

Alaturka Online
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