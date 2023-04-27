Beşiktaş – Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
28 NİSAN CUMA
Alanyaspor-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
29 NİSAN CUMARTESİ
Karagümrük-Antalyaspor: Halil Umut Meler
Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
İstanbulspor-Giresunspor: Mete Kalkavan
Sivasspor – Fenerbahçe: Zorbay Küçük
30 NİSAN PAZAR
Beşiktaş – Galatasaray: Ali Şansalan
1 MAYIS PAZARTESİ
İstanbulspor – Giresunspor
Hatayspor ve Gaziantep FK’nın ligden çekilmesi nedeniyle Başakşehir FK ve Kayserispor haftayı maç oynamadan geçecek.