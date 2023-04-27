“Beşiktaş – Galatasaray derbisinin hakemi kim olacak?” sorusuna cevap aradı: En mantıklı isim o ama…

Süper Lig’in 32. haftasında zirve yarışını doğrudan ilgilendiren derbide Beşiktaş, Galatasaray’ı konuk edecek. Tüm gözlerin çevrildiği zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemin kim olacağı da merak konusu…

BEŞİKTAŞ’TAN ALİ ŞANSALAN AÇIKLAMASI

Beşiktaş, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi’nin sahalarında oynayacakları Galatasaray maçını Ali Şansalan’ın yönetmesini talep ettiğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Siyah-Beyazlılar, derbinin hakeminin yapay zeka ile atanmasını istediklerini de belirtti.

Beşiktaş’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin, Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Ali Şansalan’ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Beşiktaş JK olarak, bu tarz iddiaları gündeme taşıyanların kirli niyetlerini çok iyi bildiğimizi ve bu algı çalışmalarına alet olmayacağımızı belirtmek isteriz. Bu iddianın asılsız olduğunu yinelemekle beraber, daha önce Kulübümüze defalarca zarar vermiş, Fenerbahçe maçındaki hatalı penaltı kararı MHK Başkanı Lale Orta tarafından da ifade edilmiş olan ve kendisini maçlarımızda görmek istemediğimizi açıkça belirttiğimiz Halil Umut Meler’le ilgili talebimiz olduğu iddia edilseydi, bu iddianın doğruluğu biraz daha akla yatkın olabilirdi. Kaldı ki bu iddia, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin hakemlerin yapay zekayla maçlara atandıkları yönündeki açıklamasıyla da çelişmektedir. Bu derbinin hakeminin de yapay zekayla belirlenmesi gerektiğine göre önceden tespit edilmiş bir ismin maçımızı yönetecek olması beklenemez”

“Her ne kadar Fenerbahçe ile son oynadığımız derbi maçına manuel olduğu iddia edilen zeka (!) ile atama yapılmış olsa da bunun gerekçesi kamuoyuna açıklanamamıştır. Umarız ki pazar günü oynayacağımız Galatasaray maçının hakemi, yapay zeka ile atanacaktır. Beşiktaş – Galatasaray maçını kim yönetirse yönetsin hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir. Hakemin değil, güzel oyunun konuşulacağı, sonucun futbolcular tarafından belirlenmiş olacağı bir müsabaka olması en büyük temennimizdir. Kamuoyunu meşgul eden bu tarz manipülatif iddia ve haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz”

DENİZ ÇOBAN: ŞANSALAN BOŞUNA TARTIŞILMADI

Yazarımız Deniz Çoban, “Derbinin hakemi kim olmalı?” sorusuna cevap aradı. Mevcut tabloda en mantıklı duran isme yönelik görüşünü paylaşan Deniz Çoban, Ali Şansalan tartışmalarının boşuna gerçekleşmemiş olabileceğini belirtti.

İşte Deniz Çoban’ın konuya ilişkin o yazısı:

“FIFA hakemi Ali Palabıyık 4 aydır maç alamıyor.

Yaşar Kemal Uğurlu 10 haftada 1 maça çıkabildi.

Erkan Özdamar 4 haftadır yok!

Arda Kardeşler, “2. değerlendirmeye kadar” maç alamayacak.

Halil Umut Meler, Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde Arda’ya çaldığı penaltı ve tüm derbilere atanması nedeniyle alternatif olmaktan uzakta.

Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe – Ankaragücü maçı performansı ve Galatasaray – Kasımpaşa maçındaki “Donk tartışması” nedeniyle şansını azalttı.

Abdulkadir Bitigen’in de geçen haftaki Antalya – Sivas maçından geçer not alması imkânsız”

‘Eleştiriler belli!’

“FIFA kokartı olmayan Mete Kalkavan’ın “Anadolu Efes forması” olayı, Ümit Öztürk’ün 1 yıldır Galatasaray’dan uzak tutulması, Zorbay Küçük’ün performansı, atamayı zorlaşıyor.

Ali Şansalan da Galatasaray – Adana Demir maçında Emre’ye göstermediği kırmızı dolayısıyla Galatasaray’ı öfkelendirdi.

Bu 11 hakemden birinin atandığında yapılabilecek eleştirileri sıraladım. Bu tabloda en mantıklı isim Abdulkadir Bitigen. Ama dün Ali Şansalan boşuna tartışılmadı. MHK’nin derbide Şansalan’ı tercih edeceğini düşünüyorum”