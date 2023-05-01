Beşiktaş – Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Beşiktaş’ın ilk golü öncesi faul var mı?

Deniz Çoban: Tamam, ele geldiğini kabul edersek sizce penaltı mıdır, el doğal konumda mıdır değil midir?

Bülent Yıldırım: Hayır, burada elle oynamış olsa doğal görünmüyor. Ele temas varsa genişletmiş olduğu için bu koordinasyonsuz hamleden dolayı… Sadece bacak hareketiyle beraber bu hamle doğal mı diye baktım. Sağ kolun da anlamsız yere uzatıldığını, Sergio’nun risk aldığını gördüm. Eğer ele temas varsa bu pozisyon penaltı.

Deniz Çoban: Seçim Hocam, sizce ele geliyorsa penaltı mı?

Seçim Demirel: Evet, bence de penaltı. Çünkü ben elin doğal olmadığını düşünüyorum.

Deniz Çoban: Bence de ele geliyorsa penaltı. O zaman ele geliyor mu onu arayacağız. Ona kanaat getirebiliyor musunuz?