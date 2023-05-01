Beşiktaş – Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Beşiktaş’ın ilk golü öncesi faul var mı?

Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, zirve yarışını doğrudan ilgilendiren derbi mücadelesinde sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlıların geriden gelerek kazandığı mücadele sonrası basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yedikleri ilk golde bir faul olduğu konusunda düşüncelerini dile getirmişti ki yaşanan pozisyon tartışma yarattı.
GALATASARAY’DA TEK DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı. Buruk, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo’nun yerine Arjantinli golcü Mauro Icardi’ye görev verdi.
Geçtiğimiz hafta kadroda yer almayan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, bu mücadelenin 21 kişilik kadrosunda yer aldı.
Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş derbisine Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafatimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata yer aldı.
ICARDI GOL SAYISINI 14’E ÇIKARDI
Sarı-Kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 20. dakikasında sağ kanattan Milot Rashica’nın pasında ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu.
Yıldız futbolcu böylece Süper Lig’deki 14. gol sevincini yaşadı. Icardi ayrıca büyük maçlardaki gol yollarındaki etkinliğini bu müsabakada da sürdürdü. Arjantinli futbolcu Beşiktaş’a 2 maçta 3, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a 1’er maçta 1’er gol kaydetti.
Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.
BEŞİKTAŞ FORMASIYLA İLK GOL
Siyah-Beyazlılarda Amir Hadziahmetovic, müsabakanın 58. dakikasında kaydettiği gol ile Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı. Kartal’ın devre arası kadroya kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Siyah-Beyazlı forma ile Süper Lig’de çıktığı 10 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı.
GALATASARAY’A KARŞI İLK GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş’ın 3-1 kazandığı Galatasaray maçının skorunu belirleyen gol, 90+3. dakikada Vincent Aboubakar’dan geldi.
Aboubakar, bu golle ilk kez sarı-kırmızılı ağları sarsmış oldu. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray’a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti.
BEŞİKTAŞ EVİNDE GALATASARAY’A YİNE KAYBETMEDİ
Kartal, evinde rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü. Vodafone Park’ta, Galatasaray’la 7 kez karşılaşan Beşiktaş, 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu müsabakalarda 14 gol atan Siyah-Beyazlı ekip ağlarında 4 gole engel olamadı.
Kara Kartal, ev sahibi olarak sarı-kırmızı takıma karşı son mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0’lık skorla almıştı. Ancak o karşılaşma da Vodafone Park’ın yapım çalışmalarının devam etmesi sebebiyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmıştı.
GALATASARAY’DAN SEZONUN İLK DERBİ MAĞLUBİYETİ
Galatasaray, derbide 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla 2022-2023 sezonunda ilk kez bir derbiyi kaybetti. Aslan daha önce Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0, Beşiktaş’ı da evinde 2-1’lik skorla yenmişti.
42 BİN TARAFTARDAN TAM DESTEK
Beşiktaş – Galatasaray derbisi, dolu tribünler önünde oynandı. İl Güvenlik Kurulu’nun verdiği karar sonrasında Galatasaray taraftarları tribünlerdeki yerlerini alamadı. Beşiktaş taraftarları, satışa çıkan biletlerin tamamını tüketerek takımlarına destek oldular. Yaklaşık 42 bin taraftar, maçın başından sonuna kadar takımlarına tam destek verdi. Öte yandan derbi maçını Beşiktaş’ın eski futbolcularından Andreas Beck ve iki takımda da oynayan Burak Yılmaz da tribünden takip etti.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Beşiktaş – Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Beşiktaş – Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları…
24. DAKİKADA SERGIO OLIVEIRA’NIN TOPA ELLE MÜDAHALESİ VAR MI, PENALTI GEREKİR Mİ?
Deniz Çoban: Sosyal medyada bir görüntü dolaşıyor. Topun ele temasını gösteren ve yayıncı kuruluşta bu açı yok tarzı yorumlar yapılıyor. Zaten bizde olmasa o açı, sosyal medyaya nasıl düşecek? O açı, bu açı. Yayıncı kuruluşun yayınlamadığı denilen o açı, bu açı. Maç içinde ilk tekrarda bu geçti zaten.
Bülent Yıldırım: Bütün olan açılar maç içerisinde verildi.
Deniz Çoban: Önce şunu sormak istiyorum ki hocam ele temas varsa penaltı mıdır, değil midir? El doğal konumda mıdır değil midir?
Bülent Yıldırım: O zaman şöyle bir genişten bakalım. Tabii önce bir burada temas var mı yok mu diye ağır çekimden veriyoruz. Bir de bunu hızlı oynatacağız. Hani Video Hakemleri eleştiriyoruz ya futbol ne bekliyor diye.
Bülent Yıldırım: Kaval kemiğinin üstüne sürten bir top var. Bloklamak için kafayla çıkabilecekken Sergio Oliveira, çok yanlış bir hamleyle kontrolsüz çıkıyor. Bülent Yıldırım: Ayaktan da sekiyor.
Bülent Yıldırım: Olası temasa bakalım. Buradan ben baktığımda bu top ele gelmiştir veya gelmemiştir diyemiyorum.
Deniz Çoban: Tamam, ele geldiğini kabul edersek sizce penaltı mıdır, el doğal konumda mıdır değil midir?
Bülent Yıldırım: Hayır, burada elle oynamış olsa doğal görünmüyor. Ele temas varsa genişletmiş olduğu için bu koordinasyonsuz hamleden dolayı… Sadece bacak hareketiyle beraber bu hamle doğal mı diye baktım. Sağ kolun da anlamsız yere uzatıldığını, Sergio’nun risk aldığını gördüm. Eğer ele temas varsa bu pozisyon penaltı.
Deniz Çoban: Seçim Hocam, sizce ele geliyorsa penaltı mı?
Seçim Demirel: Evet, bence de penaltı. Çünkü ben elin doğal olmadığını düşünüyorum.
Deniz Çoban: Bence de ele geliyorsa penaltı. O zaman ele geliyor mu onu arayacağız. Ona kanaat getirebiliyor musunuz?
Bülent Yıldırım: Çekimlerin, açıların hepsini bir daha bir daha izliyorum. Temas göremiyorum, burada %100 temas var diyemiyorum.
Seçim Demirel: Ben de çok net bir şey söyleyemiyorum. Kesinlikle ele geliyor veya gelmiyor diyemiyorum. Tekrarlarını defalarca izledim. Bir kanaate varamadım.
Deniz Çoban: O zaman Video Yardımcı Hakem’in de yapacağı bir şey yok.
Seçim Demirel: Video Yardımcı Hakem’i de suçlayamam, hakemi de suçlayamam. Yapacak bir şey yok.
Bülent Yıldırım: Şimdi bir de bunu normal maç içinde verelim.
Deniz Çoban: Normal maç içinde verdiğimizde sahadaki hiçbir oyuncu da burada penaltı beklentisine girmiyor.
Bülent Yıldırım: Burada net bir elle kesme olsa zaten mutlaka… Bizim o super slow motion dediğimiz kameradan da baktığımızda bunu göremiyoruz. Bunu Video Hakem de göremiyor. Dolayısıyla müdahale edebileceği siyah-beyaz, kanıtlı bir elle oynama söz konusu değil. Böyle durumda ne yapılır? Allah ile hakem arasında… Devam denir.
Deniz Çoban: Devam denir.
Seçim Demirel: VAR protokolü gereği zaten bir elle oynamanın yeri için ağır çekim ama elle oynama var mı yok mu konusunda normal izlenmesi gerektiği söyleniyor.
Deniz Çoban: Ama temas noktasının tespitinde durdurmak, yavaşlatmak gerekiyor.
Seçim Demirel: Evet, içeride mi dışarıda mı nerede olduğu konusunda ağır çekim izlenebilir. Normal akışta buna asla elle oynama diyemeyiz. Mümkün değil. Tespiti çok zor. Kısacası bu şekilde emin değiliz ve bu kadar çok tartışıyorsak devam etmesi en doğru olan şey.
Deniz Çoban: Ele değdiğini ispatlayamıyorum, değmediğini de ispatlayamıyorum. El ve top arasında bir boşluğu da göremiyoruz. Görüntü bize bunu göstermiyor. Geliyor ya da gelmiyor diyemiyoruz. Şuradan devam edince dizinden sektikten sonra eline gelmiş olma ihtimali var ama onu da ispatlama şansımız yok.
Bülent Yıldırım: Kaval kemiğinde sürttükten sonra gelip gelmediğini hiçbir şekilde, hiçbir açıdan ispat edemiyoruz.
Deniz Çoban: Dolayısıyla buna penaltı deme şansımız yok.
Bülent Yıldırım: Değil deme şansımız da yok.
Deniz Çoban: O zaman hakemin kararına saygı duyacağız. Zaten oyuncuda da bir beklenti yok. Video Hakem’de de kanıtlayacağı bir görüntü yok. Bu pozisyonda devam kararını kabul etmekten başka çaremiz yok. Üstüne basarak bir daha söylüyorum ki yayıncı kuruluşta gösterilmedi denilen açı bu, maçta da bu açıyı gördük.
Bülent Yıldırım: Bütün değerli açıların tamamı yönetmenimiz tarafından anında verildi.
35. DAKİKADA BEŞİKTAŞ’IN BİRİNCİ GOLÜNDE FAUL VAR MI?
Seçim Demirel: Şimdi burada iki tane oyuncu… Hücum oyuncusu, uzun boylu. Önündeki defans oyuncusu, kısa boylu. İkisi de yer alma telaşındalar. Top oynandığı anda… İkili bir mücadele içerisindeler. Torreira, kısa boylu olduğu için doğal olarak Beşiktaşlı oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı ama ben; herhangi bir ihlal, hareketlerini kısıtlayan bir müdahale göremiyorum. O yüzden sadece bir ikili mücadele diyorum, devam kararını doğru buluyorum.
Bülent Yıldırım: Bir kere futbol adına yanlış bir eşleşme, bunu söyleyelim. Yani Omar ile Torreira arasında acayip bir fark var. Boy farkı var, bedensel fark var. Böyle bir ikili mücadeleyi kazanamazsınız.
Bülent Yıldırım: Hiç gitmeden şunu bir gösterelim. Omar’ın kolundan tutmaya çalışıyor burada. Karşılıklı bir ikili mücadele. Uzun bir stoper olduğu için ileri yükselmesini istemiyor, engellemeye çalışıyor ama yanlış bir eşleşme olmuş. Mesela Boey olsa bu, daha mantıklı olur.
Bülent Yıldırım: Omar, gitmeye çalışıyor; Torreira, engellemeye çalışıyor. Bakın hala el orada. Onu da kendine doğru çekmeye çalışıyor.
Bülent Yıldırım: Şurada da o kol teması, onun kulağına geliyor ama ikili mücadelenin devamında geliyor. Tek başına Colley gidip de bu kolu, bu şekilde Torreira’ya yaslamış olsaydı bir faulden bahsedebilirdik. Karşılıklı ikili mücadele. Saiss’in golünde benim açımdan hiçbir problem görülmüyor.
Deniz Çoban: Gayet güzel açıkladınız. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Bence de golde bir problem yok. Temiz bir gol.
45+4 DAKİKADA ROMAIN SAISS’İN LUCAS TORREIRA’YA MÜDAHALESİ VAR MI?
SONRASINDA DA LUCAS TORREIRA’NIN VINCENT ABOUBAKAR’A PENALTIYI GEREKTİREN BİR MÜDAHALESİ VAR MI?
Bülent Yıldırım: Masuaku, ortayı yapmadan önce… Saiss ve Torreira iletişimi… Şu anda Torreira nerede? Yere düşmüş durumda.
Bülent Yıldırım: Peki, hakem ne yapıyor?
Deniz Çoban: Burada düdüğü ağzına götürdü. Zannediyorum bunu gördü, oyunu durdurmak istedi.
Bülent Yıldırım: Top, oyunda mı değil mi kararsız kaldı. Bu kararsızlık, beden diline yansıdı. Çünkü serbest vuruş için burada hiç düdük çalmadı. Biz, sesli halini de kontrol ettik. Bu mücadeleyi gördükten sonra, ‘Acaba durdurup uyarsam mı?’ dedi. Kaçırdı.
Bülent Yıldırım: İlk olay, top oyun dışıyken oldu. Şimdi top, oyun içinde. İki oyuncu yan yana mücadele. Fiziksel fark var.
Bülent Yıldırım: Şimdi Torreira yerden kalktı.
Bülent Yıldırım: İkisi de birbirine bakıyor.
Bülent Yıldırım: Bedenlerini yapıştırdılar. Aboubakar, bundan faydalanmaya çalışıyor. Karşılıklı bir ikili mücadele.
Bülent Yıldırım: Düşerken de Aboubakar’ın kolu, Torreira’nın yüzüne geliyor ama aksiyonun devamında. Sonuç; penaltı yok, Aboubakar bu temastan faydalanmaya çalışıyor.
Bülent Yıldırım: Yalnız şu ikili mücadele… Saiss’in Torreira’ya… Burada hakemin etkili bir müdahalesi ile bunu engellemesi gerekirdi. Tamam, top oyun dışında ama bakın hiç sportmenliğe uygun değil.
Bülent Yıldırım: Kolu bir savurdu böyle. Eğildiği için denk gelmedi. Burayı çözmesi lazımdı.
Seçim Demirel: Burada Saiss’in Torreira’ya yaptığı ilk müdahale, sportmenlik dışı bir hareket ve mutlaka sarı kartla değerlendirilmeliydi.
Seçim Demirel: Sonrasında Beşiktaşlı oyuncuyla olan kısmında da sadece ikili bir mücadele. Yer alma telaşı içerisindeyken bir çarpışma gerçekleşiyor. Yere düşerken de Aboubakar’ın eli, rakibinin yüzüne geliyor. Penaltıdan bahsedemeyiz.
Deniz Çoban: Ben de penaltı olmadığını düşünüyorum. Aboubakar’ın bilerek veya bilmeyerek yaptığı konusu niyet okumak olur. Elinin rakibin yüzüne gelmesi… Kazara olduğunu varsayıyorum.
Deniz Çoban: Öncesinde de sarı kart göstermese bile oradaki gerginliği vuruş yapılmadan önleyebilmeliydi fikrindeyim.
76. DAKİKADA ARTHUR MASUAKU’NUN BARIŞ ALPER YILMAZ’A MÜDAHALESİ VAR MI, DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Hiçbir şüphe yok, sol ayağıyla Barış Alper’in altından topa vuruyor. Akılda kalmasın diye aldık. Hiçbir sorun yok.
Deniz Çoban: Evet, sadece ayak düşerken ucuna basıyor olabilir.
Seçim Demirel: Topla oynuyor zaten. Problem yok.
Deniz Çoban: Penaltı şüphemiz yok bizim bu pozisyonda.
80. DAKİKADA MAURO ICARDI’NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Bu pozisyon da çok konuşuluyor. Gündemde tutuldu ama burada Salih, zaten topla oynuyor. Öncesinde topla oynuyor ve sonrasında yaptığı hareketlerde de zaten kendini sakınıyor, kısıtlıyor.
Seçim Demirel: Zaten öncesine baktığımızda da pozisyonun başlangıcında da ofsayt olduğunu görüyoruz.
Bülent Yıldırım: Seçim Hocanın bahsettiği ofsayt ihtimali.
Bülent Yıldırım: Şu anda Galatasaraylı oyuncu topun oynanma anında rakip çizgiden daha önce görünüyor. Onu ifade ediyorsunuz.
Seçim Demirel: Zaten bir penaltı olduğu düşünülseydi VAR tarafından o çizgi de çekilirdi. Onlar da penaltı olmadığını düşündüler ki çizgi çekme gereği duymadılar.
Bülent Yıldırım: Pozisyonun başlangıcının ofsayt olduğu fikrindeyim. Video Hakem de burada penaltı kaçmış olsa alır onu çizgiyle de gösterirdi. Futbol içinde Salih, topa vuruyor.
Bülent Yıldırım: Kayarak geldiği için temasın oluşacağını hissettiği anda da küçülüyor. Dolayısıyla zaten devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Bence de devam doğru karar ama öncesinde de ofsayt çıkmış. Tecrübeli Ceyhun Sesigüzel, kaçırmaz normalde böyle şeyleri ama bir anlık dalgınlığına gelmiş demek ki.