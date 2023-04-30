Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler) BJK GS derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi geri sayım başladı. Dev maçtan maçtan çıkacak sonuç Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderinin belirleyecek. Beşiktaş’ın başında Vodafone Park’ta derbi karşılaşmalarında yenilgisi olmayan Şenol Güneş, bu akşam da listesine yeni bir zafer eklemeyi hedefliyor. Kara Kartal’da gözler, Vincent Aboubakar’da olacak. İlk yarıdaki maçta Aslan’a 2-1 kaybeden Siyah Beyazlılar, devre arasında takıma katılan Aboubakar’ın etkisiyle zafere uzanmak istiyor. Okan Buruk’la karşılaştığı 8 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Güneş, genç hocayla da farkı açmak istiyor. Ligde 14 maç üst üste galibiyetle Beşiktaş’ın 63 yıllık rekorunu kıran, iç sahada 10 maç üst üste galibiyetle Galatasaray efsanesi Coşkun Özarı’yı yakalayan Okan Buruk, şimdi de derbi zaferlerine bir yenisini ekleyerek tarihe geçmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi lige zirve iddiasıyla başlayan hiçbir rakibini boş geçmeyen Mauro Icardi, Beşiktaş deplasmanında da üzerine düşeni yapmaya hazır. Sakatlığını tamamen atlatan Arjantinli star, Karagümrük maçında kaçırdığı penaltıyı telafi etmeyi planlıyor.

Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK GS derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Beşiktaş Galatasaray maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Ali Şansalan’ın yöneteceği dev derbi ile ilgili tüm detaylar haberimizde ve fanatik.com.tr’de olacak.

Beşiktaş-Galatasaray muhtemel 11’ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Sais, Colley, Masuaku, Redmond, Salih, Amir, Gedson, Cenk, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe (Dubois), Torreira, Oliveira, Rashica (Barış), Mertens, Kerem, Icardi

Şenol Güneş’le kaybetmek yok!

Süper Lig’de bu akşam oynanacak dev maç öncesinde, 2016 yılından bugüne kadar Vodafone Park’ta oynanan derbi mücadelelerinde Beşiktaş adına 4 farklı teknik adam, Siyah-Beyazlı takımın kulübesinde görev yaptı. Şenol Güneş, 6 kez derbilerde takımını yönetirken, tecrübeli teknik adamı 4 derbi maçla Sergen Yalçın takip etti. Abdullah Avcı ve Valerien Ismael ise bu bölümde birer kez taraftarlarının önünde derbi sınavı verdi. Kara Kartal’ın şu anda teknik direktörlük görevini yapan Şenol Güneş, 6 derbi müsabakasında 3 kez galibiyet sevinci yaşarken, 3 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Güneş, bu maçlarda Galatasaray’a karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Fenerbahçe karşısında 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Sadece 1 kez…

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, bu akşam Vodafone Park’ta ağırlayacağı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşısında rekabette açık ara üstün taraf… İki teknik adam, daha önce resmi maçlarda 8 kez birbirlerine rakip oldu. Oynanan maçların 6’sını Şenol Güneş’in, birini ise Okan Buruk’un takımları kazandı; bir karşılaşma berabere sona erdi. Güneş, bu akşam da kazanıp farkı açmayı hedefliyor.

600’ler kulübüne giriyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu akşamki derbiyle beraber Süper Lig’deki 600. maçına çıkacak. Daha önce; Sakaryaspor, Boluspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Trabzonspor’u çalıştıran Güneş, daha önceki 599 sınavından; 324 galibiyet, 143 beraberlik ve 132 mağlubiyetle ayrıldı. Güneş, dev mücadeleyle beraber 600’ler kulübüne giren üçüncü hoca olacak. Listenin zirvesinde 628 maçla Rıza Çalımbay var. İkinci konumda ise 621’le Samet Aybaba yer alıyor.

Okan Buruk yine rekor peşinde

Galatasaray; lig derbilerinde aynı sezon içinde hem Beşiktaş’ı hem de Fenerbahçe’yi deplasmanda daha önce sadece 3 kez yenebildi. Bu 3 sezonda da takımın başında yabancı hoca vardı, Okan Buruk Vodafone Park’tan galibiyetle ayrılırsa, bunu başaran ilk yerli hoca olacak. Bu sezon Okan Buruk yönetiminde Beşiktaş’ı Nef Stadı’nda 2-1 mağlup eden Aslan, Kadıköy’de ezeli rakibi Fenerbahçe’yi de 3-0’lık net skorla devirmişti. SiyahBeyazlılar’ı deplasmanda da devirmesi halinde, aynı sezonda ilk 3 derbiyi galibiyetle tamamlayan ilk yerli hoca da yine Okan Buruk olacak! Galatasaray tarihinde daha önce 3’te 3 yapan tek isim 1980-1981’de Brian Birch olmuştu.

Efsanelerin yanında

Okan hoca böylece bu sezonki rekorlarına bir yenisini ekleyecek. Başarılı çalıştırıcı, ligde elde edilen üst üste 14 galibiyetle, Beşiktaş’ın 1960’tan kalan rekorunu tarihe gömmüştü. Ayrıca Alanyaspor galibiyetiyle de ligdeki tüm rakiplerini yenme sevinci yaşayan Okan hoca, Gündüz Kılıç’tan sonra Galatasaray tarihinde bunu başaran ilk yerli teknik adam olmuştu. Daha sonra da iç sahadaki üst üste 10 lig galibiyetiyle Galatasaray efsanesi Coşkun Özarı’yı yakalayan Buruk, Karagümrük karşısında Fatih Terim ve Gündüz Kılıç’ın 11 maçlık serisine ortak olma fırsatını ise kaçırmıştı.

Bu kez Vincent Aboubakar var

Beşiktaş, Süper Lig’in ilk yarısında 5 Kasım’da Nef Stadı’nda oynanan maçta Galatasaray’a 2-1 mağlup olmuştu. Cim Bom, Mauro Icardi’yle bulduğu 2 golle sahadan zaferle ayrılmış, Kartal’ın ise Cenk Tosun’la bulduğu gol, puan için yeterli olmamıştı. Göreve geldiği ikinci maçta ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında alan Şenol Güneş, bu kez hücum hattında Wout Weghorst’la değil, Vincent Aboubakar’la galibiyet peşinde olacak. Kendi oyun sistemi, Wout Weghorst’un özellikleriyle örtüşmeyen Güneş, bu kez Aboubakar’la Cim Bom’un karşısına çıkacak. Tecrübeli hoca, bu derbide istediğini almayı hedefliyor.

İlk peşinde olacak…

Kara Kartal’ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, derbiye oldukça hazır şekilde çıkacak. Son 7 müsabakada rakip fileleri 7 kez sarsan Kamerunlu golcü, bu akşam da şov yapıp Vodafone Park’ta 42 bin taraftarı coşturmayı planlıyor. Galatasaray müsabakasına hem takım çalışmalarıyla hem de özel antrenörüyle hazırlanan Aboubakar, idmanlarda ortaya koyduğu üst düzey performansla dikkat çekiyor. Abou, ayrıca Galatasaray karşısında bir ilk peşinde olacak… Daha önce Galatasaray’a karşı 2 kez forma giyen ancak gol atamayan Aboubakar, bu kez şanssızlığını kırmak istiyor. Abou; Muslera ve Abdulkerim Bardakcı için yaptığı özel hazırlıkların karşılığını bu akşam almayı hedefliyor.

Skor yükü Mauro Icardi’nin omuzlarında

Galatasaray’ın sezon başında PSG’den kiraladığı dünya yıldızı Mauro Icardi, kısa zamanda Süper Lig’e damgasını vurmayı başardı ve artık takımını şampiyonluğa taşımayı hedefliyor. Özellikle büyük maçlardaki performansıyla parmak ısırtan ve Aslan’ın zirveye ambargo koymasını sağlayan Arjantinli süperstar; lige şampiyonluk ümidiyle giren Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi rakiplerin hiçbirini boş geçmedi. Bu 4 rakibe karşı ligde 1’er kez forma giyen 30 yaşındaki santrfor; 2’si Beşiktaş’a, 2’si Trabzon’a, 1’er tanesi de Fener ve Başakşehir’e olmak üzere 6 gol atmayı başardı.

Arkadaşlarına söz verdi

Son Karagümrük sınavına sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde başlayan, işler kötü gidince oyuna giren ancak kaçırdığı penaltı nedeniyle hayal kırıklığı yaratan Mauro Icardi, Beşiktaş deplasmanında o kötü vuruşu da telafi etmenin peşinde. Sakatlığını tamamen atlatan Güney Amerikalı futbolcu, idman performansıyla teknik ekibin yüzünü güldürmeyi başardı. Gomis’in tüm takıma verdiği yemekte söz alan yıldız golcü, Beşiktaş deplasmanında galibiyet için elinden gelenin fazlasını yapacağına dair arkadaşlarına da söz verdi.

Takımda kalmak istiyor

Galatasaray Yönetimi de derbi zaferlerine damgasını vuran Icardi ile yola devam edebilmek için PSG Kulübü’yle görüşmelerini sürdürüyor. Arjantinli futbolcunun da Galatasaray’da kalmak istemesi süreci hızlandırırken, Sarı-Kırmızılılar sezon bitmeden müjdeyi taraftara açıklamayı hedefliyor. Icardi geçtiğimiz günlerde Fransız gazetelerine verdiği röportajda, İstanbul’da çok mutlu olduğunu ve transferde önceliğinin kesinlikle Galatasaray olacağını dile getirmişti.

Vodafone Park’ta 42 bin Kartal

Siyah-Beyazlı taraftarlar, hafta ortasında satışa sunulan biletleri saniyeler içinde tüketmişti. Bu akşam Vodafone Park’ta yaklaşık 42 bin Beşiktaşlı takımlarına destek verecek. Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, “Bırakmam Seni Türkiyem” projesi kapsamında deprem bölgelerindeki çocukların kitap ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla, taraftarların yanlarında getirecekleri çocuk kitaplarını, stat gişelerine kurulacak olan kumbaralara bırakabilecekleri bildirildi.

Beşiktaş’ta gözler Nathan Redmond’da

Beşiktaş’ın Süper Lig’de attığı son 12 golün 7’sine direkt katkı yapan İngiliz futbolcu Nathan Redmond, Galatasaray karşısında Kartal’ın en önemli silahlarından biri olacak. Redmond, ligde Siyah-Beyazlı forma ile çıktığı 22 müsabakada 5 gol kaydederken 5 de asist yaptı.

Siyah-Beyazlılar’da son durum…

Kara Kartal’da bu akşamki derbi öncesinde; Dele Alli, RachidGhezzal ve Tayyip Talha Sanuç sakatlıkları devam ettiği için Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Önceki gün idmanda dizine darbe alan Omar Colley, hafif sakatlığı bulunan Romain Saiss’le beraber Gedson Fernandes de bugün forma giyebilecek. Öte yandan Kartal’da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Cenk Tosun Aslan’ı seviyor!

Kartal’ın Milli golcüsü Cenk Tosun’un SüperLig’de en çok rakip olduğu takım Galatasaray… Cenk, bu zamana kadar SarıKırmızılılar’a 17 kez rakip olurken bu maçların 12’sinde 11’de sahaya çıktı ve 6 kez Galatasaray filelerini havalandırmayı başardı. Cenk, gollerine bugün de devam etmeye çalışacak. Öte yandan Tosun, bugünkü maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kara Kartal kampa girdi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör ŞenolGüneş yönetiminde gerçekleşen antrenman, taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ve şut antrenmanıyla tamamlandı. Takım sonrasında kampa girip maç saatini beklemeye başladı.

Cim Bom’da provalar tamam

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Derbi öncesi eksik yok

Sarı-Kırmızılı ekip, Beşiktaş deplasmanı öncesi tam kadro çalıştı. Galatasaray kadrosunda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Yönetim ve teknik heyet tarafından affedilen Gomis’in de maça kulübede başlaması bekleniyor.

Son tercihi Adekugbe oldu

Okan Buruk, Beşiktaş maçında sahaya süreceği ilk 11’i hafta boyunca çeşitli varyasyonlarla denedi. Dubois’yı sol beke çekip, 11’e monte edeceği 3. yerliyi arayan Buruk, planda çok fazla değişiklik olacağı gerekçesiyle bu düşünceyi rafa kaldırdı. Okan hocanın Karagümrük maçına göre sadece ileri uçta Zaniolo yerine Icardi’yi alarak değişiklik yapacağı öğrenildi. Bunun dışında aynı kadronun sahada olması bekleniyor.

Konya sonrası kaybetmedi

Süper Lig’de 14 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra Konyaspor yenilgisi ile serisi sona eren Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 4 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor’u mağlup ederken, Karagümrük ile berabere kaldı. Aslan bu 4 maçta 15 gol kaydetti, 4 gol yedi.

Hâlâ en az gol yiyen takım

Son Karagümrük mücadelesinde kalesinde 3 gol görmesine rağmen, Galatasaray hâlâ Süper Lig’in en az gol yiyen takımı. Aslan bu sezon ligde oynadığı 29 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Okan Buruk’un ekibi, 12 maçta kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 67 golle de ligde Fenerbahçe’nin ardından en çok gol atan ikinci takım konumunda.

Dört futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Nef Stadyumu’nda oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.