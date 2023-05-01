Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası olay açıklama! “Sonucu gördük, selamımı ilet!”

Beşiktaş, şampiyonluk yarışı Kara Kartal, şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe’yi 4-2 yendikten veren Fenerbahçe’yi 4-2 yendikten sonra dün de lider Galatasaray’ı sonra dün de lider Galatasaray’ı devirdi. Aslan, 20’de Icardi’yle öne devirdi. Aslan, 20’de Icardi’yle öne geçti. Golü getiren vuruş, uzun geçti. Golü getiren vuruş, uzun süre Sarı-Kırmızılılar’ın maçtaki süre Sarı-Kırmızılılar’ın maçtaki tek şutu oldu.

GERİYE DÜŞTÜ PES ETMEDİ

Beşiktaş, geri düştükten sonra Beşiktaş, geri düştükten sonra oyuna ağırlığını koydu. Duran toplarda tehlike yaratan Kara toplarda tehlike yaratan Kara Kartal, 35’te Saiss ile eşitliği Kartal, 35’te Saiss ile eşitliği sağladı. 58’de Oliveira’nın büyük sağladı. 58’de Oliveira’nın büyük hatasında Hadziahmetovic, Muslera’yı avladı, 2-1 yaptı Muslera’yı avladı, 2-1 yaptı.

SON SÖZÜ ABOUBAKAR SÖYLEDİ

Okan Buruk’un hamleleri sonrası Aslan bastırsa da pozisyona Aslan bastırsa da pozisyona giremedi. Son sözü, Vincent giremedi. Son sözü, Vincent Aboubakar harika bir vuruşla Aboubakar harika bir vuruşla söyledi. 3-1 kazanan Kartal, hem söyledi. 3-1 kazanan Kartal, hem Cim Bom’la farkı 5’e indirdi Cim Bom’la farkı 5’e indirdi hem de ikili averajda öne geçti hem de ikili averajda öne geçti.

ŞENOL GÜNEŞ KADROYU BOZMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam Vodafone Park’ta oynanan Galatasaray derbisinde Süper Lig’in 31. haftasında 2-0 kazanılan Ümraniyespor maçının kadrosunu bozmadı. Kaleyi Mert Günok’a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Saiss, Colley ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson’u görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar’ı sahaya sürdü.

SAĞ BEKTE GÖREV ROSIER’NİN

Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde sağ bekte kimin oynayacağı merak konusuydu. Onur Bulut ve Rosier arasında tercihini son ana kadar yapmayan Güneş, derbinin 11’inde Fransız sağ beki görevlendirdi. Rosier, Galatasaray derbisiyle birlikte üst üste ikinci maçına 11’de başladı.

3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Karşılaşma öncesinde, “Konum itibarıyla Galatasaray lider durumda. Biz üçüncüyüz, arada Fenerbahçe var. Puan savaşlarının devam ettiği bir yarıştayız. Yukarıya çıkmak için kazanmak istiyoruz. İhtiyacımız var. Karanlıktan aydınlığa çıkmak için böyle bir maç bekliyorduk. Hava güzel, ambiyans güzel. Güzel futbol için her şey var. Sevginin, saygının olduğu, kazananın da biz olduğumuz bir derbi bekliyoruz. Geride olmamıza rağmen takımda iyi bir hava var. Galatasaray iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Durumları bizden iyi. Kazanırsak çok daha olumlu şeyler söyleyebiliriz” sözlerini kullandı. Güneş’in planı tuttu ve kıran kırana geçen derbiyi, Beşiktaş 3-1 kazandı. Kartal, kazanma serisini 3’e yükseltti ve ligin zirvesiyle puan farkını maç fazlasıyla 5’e indirdi.

VODAFONE PARK KAPALI GİŞE!

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, dolu tribünler önünde oynandı. İl Güvenlik Kurulu verdiği karar sonrasında Galatasaray taraftarları tribünlerdeki yerlerini alamadı. Beşiktaş taraftarları, satışa çıkan biletlerin tamamını tüketerek takımlarına destek oldular. Yaklaşık 42 bin taraftar, maçın başından sonuna kadar takımlarına tam destek verdi. Öte yandan derbi maçını Beşiktaş’ın eski futbolcularından Andreas Beck ve iki takımda da oynayan Burak Yılmaz da tribünden takip etti.

SAISS VE AMIR İLK KEZ

Spor Toto Süper Lig’in 32. Haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray’ı 3-1’lik skor ile mağlup etti. Kara Kartal’ın ilk golü, karşılaşmanın ilk yarısında geldi. Galatasaray’ın Icardi’yle bulduğu gol sonrasında Siyah-Beyazlılar, kısa sürede karşılık verdi. 36. dakikada Arthur Masuaku’nun kullandığı kornerde boş kalan Saiss, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Romain Saiss, bu skorla Beşiktaş formasıyla ilk resmi golünü Galatasaray’a karşı kaydetmiş oldu. Maçta ikinci gol, Amir’den geldi. Hadziahmetovic, müsabakanın 58. dakikasında kaydettiği gol ile Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı.

‘ÇOK MUTLUYUM’

Kartal’ın devre arası kadroya kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Siyah-Beyazlı forma ile Süper Lig’de çıktığı 10 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı. Amir, 59’da Galatasaray’lı Sergio Oliveira’nın hatasında topu kapıp Muslera’yla karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Amir, maçın ardından, “Gol attığım için mutluyum. 3 puan için daha da mutluyum. Sezon sonuna kadar aynı şekilde devam edip olabildiğimiz en üst sırada ligi bitireceğiz” dedi.

ABOUBAKAR GEREKENİ YAPTI

Vodafone Park’ta skor perdesini kapatan isim olan Aboubakar, bu golle ilk kez Sarı-Kırmızılı ağları sarsmış oldu. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray’a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti. Derbi öncesinde Muslera ve Abbdulkerim Bardakcı için yaptığı özel hazırlıkların karşılığını dün akşamki maçla alan Aboubakar, karşılaşma sonunda taraftara zafer üçlüsünü çektiren isim oldu.

SALİH UÇAN: YUKARIYI TIRMALIYORUZ, İSTİYORUZ

Siyah-Beyazlıların yıldızlarından Salih Uçan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarları önünde kendileri adına sezonun son büyük maçını kazanmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Uçan, “Hisler çok iyi. Herkes, soyunma odası… Gırgır şamata, herkes çok mutlu. Tabii zor bir maç. Galatasaray, şampiyonluğa oynuyor. Biz de puan olarak geride kalmıştık. Yukarıyı tırmalıyoruz, istiyoruz. Son maçların birçoğunu kazandık. Sadece Trabzonspor deplasmanında o güne özel bir formsuzluk oldu. Son maçlar hep böyle bir tık daha yukarı, bir tık daha yukarı… İlk maçta onlara deplasmanda yenilmiştik. Bugün burada taraftarımız önünde ligin bizim adımıza son büyük maçında taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk ve gerçekten ilk 15-20 dakikası hariç geriye kalan her bir dakika, her bir saniye çok iyi mücadele ettik. Sonucunda da çok keyifli bir maç oldu” dedi.

‘KAZANA KAZANA DEVAM EDECEĞİZ’

Kazana kazana sezonun sonunu getirmek istediklerini ifade eden Salih Uçan, “Zaten ateşliydik. Maçın başında bir giremedik böyle. Maça ısınamadık 15-20 dakika herhalde. Sonrasında rahatladık, oyunun yönünü çevirdik, pas yapmaya başladık. Sonra Galatasaray çözüldü zaten. Üstün olan taraf bizdik, daha çok pozisyon yakalayan bizdik. Daha farklı da bir maç olabilirdi. Özellikle ikinci yarının başında istekli, arzulu orta sahada çok top kaptık. İleriye iyi paslar da attık. İşin finalinde maçı kazandık. Taraftarımız da mutlu biz de mutluyuz. İnşallah böyle kazana kazana devam ederiz” dedi.

‘SONUCU GÖRDÜK, HERKESE SELAMIMI İLET’

Son haftaların formda ismi olan Salih, A Spor’a yaptığı açıklamada ise sürpriz bir göndermede bulundu, “Perşembe günü maça konsantre olabilmek için tesiste kaldım. Tesisteyken spor kanallarını açtım. Herkes ‘Galatasaray’ın orta sahası Beşiktaş’tan çok iyi. Beşiktaş’taki orta saha oyuncularından hiçbirini Galatasaray almam.’ diyor. Şimdi gördük sonucu. Bunu söyleyen herkese selamımı ilet.” ifadelerini kullandı.