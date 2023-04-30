Beşiktaş-Galatasaray maçında gergin anlar! Şenol Güneş ve Okan Buruk…

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel üstlendi.

BÜYÜK MAÇLARIN YILDIZI ICARDI

Skor perdesini açan isim olan Mauro Icardi, Felipe Melo’dan (2011/12’de 3 maç) bu yana Galatasaray formasıyla Beşiktaş’a bir Süper Lig sezonunda 2+ maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

MARCELO SONRASI İLK OYUNCU SAISS

Kara Kartal’ın tecrübeli stoperi Saiss, skoru eşitleyen golü attı. Saiss, Süper Lig’deki ilk golünü Galatasaray ağlarına gönderdi. Siyah-beyazlıların 35. dakikada Nathan Redmond’un kullandığı kornerde iyi yükselen Saiss topu ağlara gönderdi ve büyük bir sevinç yaşadı.

OLIVEIRA’NIN HATASINI AMIR AFFETMEDİ

7 yıllık Konyaspor macerasının ardından devre arasında 3.2 milyon Euro bonservisle Beşiktaş’a transfer olan Amir Hadziahmetovic, Galatasaray ağlarını ilk kez sarstı. Derbide Sergio Oliveira’dan topu kapan ve Muslera’yı avlayan 26 yaşındaki Boşnak orta saha, 11. kez rakip olduğu Sarı Kırmızılı ekip karşısında ilk golünü attı. Başarılı oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü de taraftarı önünde atmış oldu.