Anasayfa Alaturka Spor Beşiktaş-Galatasaray maçında gergin anlar! Şenol Güneş ve Okan Buruk…

Beşiktaş-Galatasaray maçında gergin anlar! Şenol Güneş ve Okan Buruk…

Yazan:
Alaturka Online
-

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel üstlendi.

BÜYÜK MAÇLARIN YILDIZI ICARDI

Skor perdesini açan isim olan Mauro Icardi, Felipe Melo’dan (2011/12’de 3 maç) bu yana Galatasaray formasıyla Beşiktaş’a bir Süper Lig sezonunda 2+ maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

MARCELO SONRASI İLK OYUNCU SAISS

Kara Kartal’ın tecrübeli stoperi Saiss, skoru eşitleyen golü attı. Saiss, Süper Lig’deki ilk golünü Galatasaray ağlarına gönderdi. Siyah-beyazlıların 35. dakikada Nathan Redmond’un kullandığı kornerde iyi yükselen Saiss topu ağlara gönderdi ve büyük bir sevinç yaşadı.

OLIVEIRA’NIN HATASINI AMIR AFFETMEDİ

7 yıllık Konyaspor macerasının ardından devre arasında 3.2 milyon Euro bonservisle Beşiktaş’a transfer olan Amir Hadziahmetovic, Galatasaray ağlarını ilk kez sarstı. Derbide Sergio Oliveira’dan topu kapan ve Muslera’yı avlayan 26 yaşındaki Boşnak orta saha, 11. kez rakip olduğu Sarı Kırmızılı ekip karşısında ilk golünü attı. Başarılı oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü de taraftarı önünde atmış oldu.

 

Önceki haberİstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group