Beşiktaş geleceğin yıldızının peşinde!

Ligde istediği konumda bulunmayan Beşiktaş, transfer döneminde eksiklerini gidermek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şu ana kadar 4 transferi resmieye kavulturan Sİyah-Beyazlılar’ın hedefinde geleceğin yıldızlarından olarak gösterilen genç futbolcunun peşinde düştü. İşte haberin ayrıntıları…

İLK TRANSFER HADZIAHMETOVIC

Beşiktaş, transfer döneminin açılmasıyla ilk transferini orta sahaya yapmıştı. Siyah-Beyazlılar, Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic’le anlaşan Beşiktaş bu transfer için 3.2 milyon euro ve başka bir kulübe satılması durumda %20 pay ödeyeceğini KAP’a açıklamıştı. Oyuncuyla 4.5 yıllık sözleme imzalayan Beşiktaş, yıllık 1.160 milyon euro ödeyecek.

STOPERE OMAR COLLEY HAMLESİ

Beşiktaş, İtalya’nın Sampdoria takımından Gambiyalı futbolcu Omar Colley’i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, savunmada görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinin tamamlandığı bildirildi.

ONUR BULUT TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş, sürpriz bir hamleyle önceki gün Kayserispor’un sağ beki Onur Bulut’u sözleşmesindeki “Transferin son gününe kadar 1 milyon Euro getirmesi halinde serbest kalır’ maddesini kullanarak 3.5 yıllığına renklerine bağlamıştı. 28 yaşındaki oyuncu da geçtiğimiz günlerde Kayserispor’la 3 yıllığına uzattığı kontratını avukatı aracılığı ile tek taraflı feshetmişti.

MAXIM İLE 10 NUMARA SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Siyah-Beyazlılar, depremin yarattığı yıkıcı etki sonrası ligden çekilen Gaziantep FK’dan transfer yaptı. Beşiktaş, Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiraladı. Siyah-Beyazlılar, 32 yaşındaki 10 numarayı 4 aylığına kiralayıp 400 bin Euro maaş ödeyecek.

SOL BEKE GELECEĞİN YILDIZI

Sol bek pozisyonunda Masuaku’nun sözleşmesinde yer alan opsiyon nedeniyle bu bölgeye yeni bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, çalışmalara devam ediyor. Portekiz’den Mateus Quaresma’yı listesine alan Siyah-Beyazlılar, son olarak Boca Juniors’un genç sol beki Agustin Sadez’i gündemine aldı.

2026’YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Arjantin basınına göre, Beşiktaş Boca Juniors’un alt yapısından yetişen Agustin Sadez ile ilgileniyor.

AGUSTİN SADEZ KİMDİR?

16 Ocak 2001 yılında dünyaya gelen 22 yaşındaki Sandez, 2018 yılında futbola Boca Juniors’un alt yapısında başladı. Genç futbolcu 2021 yılında ise Boca Juniors’un A takımına yükseldi. 1.84 metre boyundaki sol bek oyuncusu kariyerinde 35 resmi maça çıkarken 1 gol atıp 2 de asist yaptı.