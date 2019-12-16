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Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic’in imza parasını düşürmeye çalışıyor

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran’ın siyah-beyazlı kulübü takip eden gazeteciler için düzenlediği kahvaltıya katılan Torunoğulları, sezon başından beri takımda yer alan Bosna Hersekli futbolcunun önceki yönetim döneminde yapılan sözleşmesinin yenilenmesi gerektiğini söyledi. Hasic ile görüştüklerini belirten Torunoğulları, “2 milyon […]

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran’ın siyah-beyazlı kulübü takip eden gazeteciler için düzenlediği kahvaltıya katılan Torunoğulları, sezon başından beri takımda yer alan Bosna Hersekli futbolcunun önceki yönetim döneminde yapılan sözleşmesinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Hasic ile görüştüklerini belirten Torunoğulları, “2 milyon avro imza parası üzerinden sözleşme yapılmış. Biz oyuncunun oynamasını istiyoruz ama rakamın daha aşağı çekilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Erdal Torunoğulları, kadrolarında 13 yabancı futbolcunun bulunduğunu, kalan 1 kişilik kontenjanı santrfordan yana kullanmak istediklerini kaydetti.

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Yazar Alaturka Online

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