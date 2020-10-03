Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Valentin Rosier da yer aldı.

İdman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar ile süren antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayan, siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.