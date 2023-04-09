Beşiktaş-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11’ler)

Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 4-2 deviren ve moral depolayan Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında Giresunspor’u ağırlayacak. Şenol Güneş’in öğrencileri, Karadeniz temsilcisini de yenerek bu sezon ikinci kez 5 maçlık seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe galibiyetinin de etkisiyle bu akşam taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor.

Beşiktaş-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak Beşiktaş-Giresunspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Giresunspor ilk 11’ler:

Beşiktaş: Mert, Onur, Omar Colley, Saiss, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar

Giresunspor (Muhtemel): Ferhat, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Borja, Mejia, Görkem, Mert, Savicevic, Bajic

Beşiktaş – Giresunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor arasında oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor, Vodafone Park Stadyumu’nda karşılaşacak. İki takım arasında saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya AVAR’da Volkan Bayarslan ve Süleyman Özay eşlik edecek.

Aboubakar için şov zamanı

Siyah-Beyazlılar’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Kara Kartal’daki üçüncü dönemine tutuk başlamıştı. İlk 4 maçında suskun kalan tecrübeli santrfor, son 4 karşılaşmaya ise damgasını vurdu. Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe filelerine peş peşe 4 gol göndererek kalitesini ortaya koyan başarılı oyuncu, bu akşam Giresunspor karşısında da gol olup yağmayı planlıyor.

Şenol Güneş’in güveni tam

Hafta içinde yapılan takım çalışmalarında etkili görüntüsünü sürdüren yıldız isim, bugün atacağı gollerle hem takımına zaferi getirmeyi hem de skor sayısını üst üste 5’e çıkarmayı amaçlıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Aboubakar’a bu akşamki maç öncesinde çok güveniyor… Deneyimli hocanın, hücum hattında forma vereceği; Cenk

Beşiktaş’ta 3 futbolcu sınırda

Beşiktaş’ta Giresunspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic bu akşam sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta çok önemli Trabzon deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Teknik ekibin, 2 oyuncudan da bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede dikkatli davranmalarını ve kart görmemelerini istediği kaydedildi.

15 kez karşı karşıya geldiler

Ligde bu akşam Vodafone Park’ta mücadele edecek olan Beşiktaş ve Giresunspor, daha önce Süper Lig’de 15 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 8 kez sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken, Giresunsporise 2 maçta rakibini mağlup etmeyi başardı. İkili arasındaki 5 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Siyah-Beyazlı ekip söz konusu maçlarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken, Karadeniz temsilcisi 10 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısındaki maçta Kara Kartal, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

Vodafone Park’ta rakip tanımıyor

Bu sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayan ve 12. haftadan itibaren Şenol Güneş önderliğinde devam eden Beşiktaş, Süper Lig’de evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Siyah-Beyazlılar, iç sahada tek mağlubiyetini Medipol Başakşehir’den aldı. Şenol Güneş ile sahaya çıktığı 7 iç saha maçında ise 6 galibiyet elde ederken, bir kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Giresunspor ilk istiyor

Süper Lig’deki son üç maçında rakipleriyle berabere kalan Giresunspor, bu sezon deplasmanda 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken, sadece 2 kez 3 puan sevinci yaşadı. Karadeniz temsilcisi, deplasman galibiyetlerini Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı elde etti. Yeşil Beyazlılar, bu akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş’ı devirebilirse, bir sezon içerisinde 3 büyükleri deplasmanda yenebilen ilk takım olacak.

Savunmaya yeni ikili

Beşiktaş’ta Giresunspor maçı öncesinde 2’si stoperde olmak üzere 3 önemli eksik bulunuyor. Fenerbahçe maçında çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Tayyip Talha ile yine aynı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Welinton, bu akşam forma giyemeyecek. Tayyip Talha ve Welinton’la beraber, sakatlığı sebebiyle tedavi için İngiltere’ye gitmesi beklenen Dele Alli ve gözden çıkarılan Kevin N’Koudou da yine kadroda olmayacak. Teknik direktör Şenol Güneş’in defans hattında iki stoperin yokluğunda Colley’in partneri olarak Saiss’e görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş’ın bu akşam defanstaki diğer iki oyuncusu sağ bekte Onur, sol bekte Masuaku olacak.

Redmond’a yer açılabilir

Orta sahada da bir değişikliğe gitmesi beklenen Güneş’in Fenerbahçe maçının yıldızı olan Redmond’a yer açmak için Amir Hadziahmetovic’i yedeğe çekmesi sürpriz olmayacak. Bu durumda orta ikili Salih ve Gedson olurken, hücumda Ghezzal, Redmond, Cenk ve Aboubakar görev yapacak. Redmond’a yer açmak için yapılacak ikinci değişiklik ihtimali ise Ghezzal’ın yedek oturtulması olacak.