Beşiktaş, Giresunspor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-Beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında, yarın saat 20.30’da Vodafone Park’ta Giresunspor ile karşılaşacak.