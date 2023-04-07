60.6 F
Los Angeles
7 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporBeşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Alaturka Online
Alaturka Online

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-Beyazlılar, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

Alaturka Spor
Önceki haber
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,422BeğenenlerBeğen
16,199TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States