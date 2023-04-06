Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.