Beşiktaş – Giresunspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Açık, net, bariz bir kırmızı kart!

Bülent Yıldırım: Ama hiçbir şeyi çözemediğiniz anda sizlerin de çok güzel yorumladığı gibi sonu şiddetli harekete kadar varacak. Dolayısıyla terminolojik olarak da kitaptaki ifadeyi paylaştınız. Bu, bizler için tüm seminerlerde çok net altı çizilen bir şey. Ben de bunun %100 kırmızı kart olduğu fikrindeyim. Maç için de hakem için de gözden kaçan çok ciddi bir ihlal. Kırmızı kart daha doğru olurdu, yakalanmalıydı.