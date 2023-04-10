Beşiktaş – Giresunspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Açık, net, bariz bir kırmızı kart!

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahsaında ağırladığı Giresunspor’u 3-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlıların ligde üst üste 5. galibiyetini elde ettiği mücadelede Atilla Karaoğlan ve ekibinin özellikle ilk yarıda gözden kaçırdıkları pozisyon büyük tartışma yarattı.
TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK
Beşiktaş’ı, Giresunspor karşılaşmasında her zaman olduğu gibi taraftarları yalnız bırakmadı. Vodafone Park’taki mücadelede tribünler tıklım tıklım doluydu. Daha maçın başında coşku hemen tavan yaptı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, takımlarına yaptıkları tezahüratlarla tam destek verirken, 90 dakika boyunca da bir an olsun susmadılar. Atılan gollerle birlikte stattaki atmosfer de bambaşka bir seviyeye geldi. Karşılaşmayı 30 bin 87 taraftarın tribünden takip ettiği açıklandı. Mücadele sonunda da Kara Kartal’ın seyircisi, takımla birlikte galibiyeti doyasıya kutladılar.
ŞENOL GÜNEŞ’TEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Giresunspor karşısında son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11’ine göre iki değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Tayyip Talha Sanuç ve Gedson Fernandes’in yerine Roman Saiss ve Nathan Redmond’a görev verdi.
Siyah-beyazlılar, Giresunspor karşısına; Mert Günok, Onur Bulut, Roman Saiss, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Ghezzal, Salih Uçan, Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar 11’i ile çıktı.
CENK TOSUN DEVAM EDEMEDİ
Siyah-Beyazlılarda müsabakaya 11’de başlayan Cenk Tosun, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası kasığında yaşadığı problem nedeniyle kendini yere bırakan Cenk’e ilk müdahaleyi saha içinde Beşiktaş sağlık ekibi yaptı. Ancak 31 yaşındaki santrfor, maça devam edemedi ve yerini 35. dakikada Gedson Fernandes’e bıraktı.
HADZIAHMETOVIC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic ceza sınırında bulunan isimlerdi. Giresunspor mücadelesinin 49. dakikasında sarı kart gören Amir Hadziahmetovic cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Süper Lig’de Beşiktaş ile daha önce Medipol Başakşehir maçında sarı kart gören Hadziahmetovic, Konyaspor formasıyla da İstanbulspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında da sarı kart ile cezalandırılmıştı.
ABOUBAKAR’DAN SON 5 MAÇTA 6 GOL
Kartal’ın 31 yaşındaki santrforu Aboubakar, Giresun karşısında bulduğu gollerin ardından gol sayısını 6 yaptı. Kamerunlu futbolcu, söz konusu golleri ise son 5 maçta kaydetti.
Aboubakar, sırasıyla Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ağlarına 1’er gol atmıştı.
REDMOND GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Nathan Redmond, Kara Kartal’daki gol sayısını da 4 yaptı. Süper Lig’de son 3 müsabakada 3 gol atan İngiliz futbolcu, profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Redmond, sırasıyla Kayserispor, İstanbulspor ve Fenerbahçe mücadelelerinde ağları 1’er kez sarsmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun ligde 5 de asisti bulunuyor.
GALİBİYET SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI
Beşiktaş, bu müsabaka ile birlikte galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Kartal, Süper Lig’de oynadığı son 5 müsabakada MKE Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor’u mağlup etti.
Siyah-Beyazlılar ayrıca teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ise ligde çıktığı 15. maçında 10. galibiyetini aldı.
TAYYİP TALHA’YA DESTEK
Giresunspor maçının ardından Siyah-Beyazlı oyuncular, geçen hafta deplasmanda 4-2 kazanılan Fenerbahçe müsabakasında sakatlanan ve yaklaşık 6 ay formasından uzak kalacak Tayyip Talha Sanuç için şık bir harekette bulundu. Beşiktaşlı futbolcular, tribünleri selamladıkları sırada 23 yaşındaki savunmacının formasını açtı. Beşiktaşlı taraftarlar da bunun ardından alkışlarla Tayyip Talha’ya moral verdi.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Beşiktaş – Giresunspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Beşiktaş – Giresunspor maçının tartışmalı pozisyonları…
10. DAKİKADA ALEXIS PEREZ’İN VINCENT ABOUBAKAR’A FAULÜNDE KART GEREKİR Mİ?
Seçim Demirel: Oyunun hemen başı… Bu maçta zaten hakem, disiplin uygulamalarında ciddi anlamda sıkıntı yaşadı ve müthiş bir standartsızlığı vardı diyebilirim. Burada da Aboubakar’a yapılan bir müdahale var. Arkadan rahatsız ediyor zaten oyuncu. Birkaç defa ayağına vuruyor da. Topla oynama niyetiyle yapsa da yaptığı hareketler, sarı kartı gerektiren hareketlerdi. Sonrasında topla oynasa da bu, bir şeyi değiştirmez. Bence burada hakem mutlaka bir sarı kart değerlendirmesi yaparak oyunun kontrolünü de eline alabilirdi maçın başında. Bunu yapmayarak hata yaptı diye düşünüyorum.
Deniz Çoban: Oyunun başı… Hakemin kişiliğini, otoritesini hissettirebileceği bir pozisyon eline geliyor. Bu tür pozisyonlar, şanstır hakem için aslında. Ortada bir gerginlik var, iki oyuncu müdahale etmiş. İki oyuncu da olayı orada bırakmayıp götürüyorlar. Beyazlı oyuncu, arkadan oyuncuya vurmaya çalışıyor. Sonra burun buruna geliyorlar. Hakem, barış elçisi gibi geliyor. Çok silik bir şekilde sözde oyuncuları uyarıyor. Burayı bu şekilde geçiyor. Zaten maçın bundan sonraki dakikalarında yaşananlara sebep de hakemin tavrı oluyor.
Deniz Çoban: Hakem burada neyi yapsa kabul edeceğim. Yapmadığı için de sonraki olaylar yaşanıyor. Ben; burada uyarıya falan gerek olmadığını, buradaki güçlü mesajı her iki oyuncuya da birer sarı kart göstererek verebileceğini düşünüyorum. Burada benim tavrım beyazlı oyuncuya da yeşilli oyuncuya da sarı kart… Stadyumda bulunan herkese, ‘Ben buradayım, böyle şeylere asla müsaade etmem’ mesajını ancak o şekilde verebileceğini düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: ‘Buranın patronu benim’ mesajını vermek için bir fırsat olduğu konusunda sizinle hemfikirim. Olaya salt baktığınızda dediğiniz gibi maçın çok erken dakikaları… Alexis Perez, arkadan topla oynasa da bacağı kıstırdığı için bir makas söz konusu orada. Bu faul, Aboubakar için de belli bir risk aşamasında. Sarı kart, kabul görürdü. Topa böyle giremezsiniz. Rakip oyuncunun sağlığını arkadan yaptığınız bir hamleyle belli bir ölçüde riske atmış oldunuz.
Bülent Yıldırım: Canı yandığı için Aboubakar, ne yapıyor? Yerden kalkarken, ‘Bu futbol değil’ diyor o da ayağını savuruyor.
Deniz Çoban: Burada da bitmiyor. Bir de kafa kafaya geliyorlar. Sonrasında sürdürüyorlar.
Bülent Yıldırım: Bu beden dili, çok ‘soft’ kaldı. Ya iki tane sarı kart çıkacaktı burada ya da çok sert ikisini de diğer oyunculardan ayırıp çok sert bir beden dili kullanmalıydı. Bunu başaramadığınız için maç kontrolü, 10. dakikada gitti. Neden? Hem Vincent Aboubakar hem Alexis Perez; hakemle, rakiple oynamaya devam etti.
37. DAKİKADA BEŞİKTAŞ LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Giresunsporlu oyuncuların burada faul olduğu yönünde bir itirazları var ama orada faulü gerektiren bir durum yok. İki oyuncunun karşılıklı mücadelesi var. Oyuncu, topu kaptırıyor. Nizami bir mücadele neticesinde kazanılmış bir top var.
Deniz Çoban: Sonrasında zaten bu, kolu topun önüne bariyer koymaya örnek olarak gösterilecek bir pozisyon. Kaleye atılan şutu, kolunu topun önüne bariyer koyarak engelliyor. Kaleye atılan şut olduğu için umut vadeden bir atak olarak kabul ediliyor. Sarı kart da penaltı kararı da doğru. Bu penaltıda eleştirilecek bir şey yok.
Seçim Demirel: Elle oynamadan hemen önceki pozisyonda bir ihlal göremedim ben de. Burada bir tutma var ama her iki oyuncu da birbirini tutuyor.
Bülent Yıldırım: Alper de arkadan formayı çekiyor.
Seçim Demirel: Evet, o formasından çekiyor. Diğeri önden tutmaya çalışıyor ama etkili bir tutma değil. Sadece ikili bir mücadele ve topu kazanıyor.
Seçim Demirel: Devamında da topu bloklayan bir defans oyuncusu var. Çok açık bir penaltı. Kaleye çekilen bir şut olduğu için de sarı kart kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Kaleye atılan şut, kol açılmış… Neredeyse bir kaleci gibi blokluyor. Çok net bir penaltı. Kendisi ceza alanı içerisinde ve verilen sarı kart da %100 doğru görünüyor.
45+1. DAKİKADA ALEXIS PEREZ’İN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Burada sadece ikili bir mücadeleden bahsedebiliriz. Etkili bir tutma – çekme, rakibin hareketlerini kısıtlayan herhangi bir hareket göremiyorum. Rakibin topla oynamasını engelleyecek herhangi bir müdahale yok. O nedenle devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Bu futbolun doğasında olan bir mücadele. Yeşilli oyuncunun hareketlerini kısıtlayan bir hamle yok. Hakemin burada verdiği aut kararı doğru. Penaltı beklentileri yersiz.
Bülent Yıldırım: Şurada ikili mücadele var. Alexis Perez; Colley’yi yokluyor, tutuyor. Karşılıklı tutma devam ediyor.
Bülent Yıldırım: Topa ulaşma şansı kalmadı. Hop kendini yere bıraktı. Sizlerle hemfikirim. Böyle penaltı olmaz.
45+1. DAKİKADA VINCENT ABOUBAKAR’IN TOPSUZ ALANDA GÖRKEM SAĞLAM’A MÜDAHALESİ VAR MI, DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: İtiraz için gelen oyuncu, sarı kart görüyor. Oyuncular bir şey görmüşler ve onun için itiraz ediyorlar.
Deniz Çoban: Bu iki oyuncu arasında bir gerilim vardı. Sonrasında devam etti.
Bülent Yıldırım: Bu iki oyuncu arasında korner öncesi benzeri bir hadise oldu. Oradan beri takışıyorlardı mücadele içerisinde.
Deniz Çoban: Topsuz alanda; beyazlı oyuncu, yeşilli oyuncuyu taciz ediyor. 1-2 defa kafasını öne doğru çıkartarak… ‘Kafa atıyor’ desem karşılığı yok, gerçekleşmiyor ama yokluyor oyuncuyu.
Deniz Çoban: Top, başka bir bölgede oynanırken beyazlı oyuncunun kolunu rakibine doğru açıkça savurduğunu görüyoruz. Ben, öyle görüyorum en azından.
Deniz Çoban: Biz, bunu bu şekilde büyüttük. Video Odası’nda da aynı teknoloji var. Onlar da bunu büyüterek bakabiliyorlar. Onlar da büyütebiliyorlar. Yaklaştırıyorlar ve değerlendiriyorlar.
Deniz Çoban: Bu, bir kırmızı kart ve kırmızı kartı daha net hale getiren konu şu: Burada top yok, top başka bir yerde, top için mücadele ederken yaşanmış bir olay değil.
Deniz Çoban: Top için mücadele ederken yaşanmayan kırmızı kart gerektiren olaylara oyun kuralları kitabı, ‘şiddetli hareket’ diyor ve o kadar güzel tarif yapmış ki buradan okumak istiyorum: ‘Şiddetli hareket, temas olup olmadığına bakılmadan top için mücadele etmezken bir oyuncunun rakibine veya takım arkadaşına, takım görevlisine, maç görevlisine veya diğer bir kişiye karşı aşırı güç kullanması ya da kullanmaya teşebbüs etmesidir. Buna ek olarak top için mücadele edilmeyen durumlarda rakip oyuncunun veya diğer herhangi bir kişinin kafasına, yüzüne; eliyle veya koluyla bilerek vuran oyuncu, kullanılan güç göz ardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur”
Deniz Çoban: Yani bir tarif yapmış, buna uyuyor. Üstüne de ayrıntıya girmiş. Eliyle ya da koluyla mı? Evet. Rakibinin kafasına veya yüzüne mi? Evet. Şiddeti göz ardı edilebilecek, yok sayılacak kadar düşük mü? Değil. Açıkça bu darbenin göz ardı edilebilecek kadar küçük bir darbe olmadığını görüyoruz.
Deniz Çoban: Top orada olsaydı, top için mücadele ederken, alan kazanmaya çalışırken, oyuncu elini kolunu açarken bu darbe gelseydi ve biz bunu uzak açıdan görseydik, “Burada top için mücadele var. Oyuncular alan kazanmaya çalışıyor. Alan kazanmaya çalışırken de yapılan bu hamle, rakibin yüzüne gelmiş olabilir. Bu, ciddi faullü bir oyun değildir” diyebilirdik. Ama buradakinin bizim oyun kuralları kitabındaki yeri şiddetli hareket… Hepsi burada var. Tam bu kitabın 106. sayfasında yazdığı şekliyle açık, net, bariz bir kırmızı kart ve Video Yardımcı Hakem’in de mutlaka karışması gereken bir kırmızı kart.
Deniz Çoban: Özgür Yankaya’nın son zamanlarda performansının yeterli olmadığını da söyleyebiliriz. Galatasaray – Başakşehir maçındaydı. Sonra da bu maça çıktı.
Deniz Çoban: Burada, Video Yardımcı Hakem’in devreye girip hakeme bu pozisyonu izlettirmesi gerekirdi.
Deniz Çoban: Maçın hakemi, oyunun daha en başında problemli oyuncuları tespit edip onların birbirleriyle yaşayabilecekleri münasebetleri öngörebilmiş olsaydı o oyuncuları hep bir şekilde kontrolünde tutardı. Artı dördüncü hakemini uyarırdı, artı yardımcı hakemini uyarırdı. Topun olmadığı bölgelerde yaşanacak olaylara karşı onları hazır tutardı. Bunu da yapmadı. Orada münasebet 1, 2, 3 devam ederken ekipten de bir şey gelmiyor demek ki. Oyun normal akışında devam ediyor. Oyun durduktan sonra da zaten, ‘Ne oldu, bu niye yerde yatıyor?’ gibi etrafına bakıyor.
Seçim Demirel: Aboubakar, Beşiktaş’ın etkili oyuncularından bir tanesi… Perez de etkili olan bu oyuncuyu oynatmamaya, bloklamaya, durdurmaya çalışıyor. Hakemlikte eşgüdüm toplantısı yapılır maçtan önce. Özellikle bu tarz eşleşmelerde oyuncular birbirleriyle çok didişiyorlarsa hakemler, yardımcı hakemler ve dördüncü hakemlerden bir ‘feedback’ almak isterler. Bu tarz eşleşmelerde lütfen oralara dikkat edin diye ama sanırım bu maç için gözden kaçmış bu ikili.
Seçim Demirel: Aboubakar’ı durdurmak istiyor ısrarlı bir şekilde ama oyun kuralları içerisinde hareket ederek bir ihlalde bulunmuyor. Buna sinirlenen Aboubakar’ın önce bir kafa atma teşebbüsü var arkasından da yüzüne eliyle net bir şekilde vuruyor. Deniz Hocam’ın kuralı anlattığı gibi çok açık, net bir şiddetli harekettir bu. Mutlaka kırmızı kart ile cezalandırılması gerekiyordu. VAR için de çok net bir kanıt var ve bunu hakeme sunması gerekiyordu. Gözden kaçan çok ciddi bir olay yaşanmış maalesef.
Bülent Yıldırım: Hakem açısından bir şey dikkatimi çekti. Niye farkında değil? Onu göstermek istiyorum. Üst düzey hakemlikte bazı şeyleri hissetmeniz lazım. Bu dakikaya kadar zaten hissetmediği çok net. Hakem kardeşimiz o kadar olaya uzak ki… Başlayan bir şeyin hiç farkında değil. Üstelik bunu yakalama şansı var. Alan kontrolü yapmak çok değerli. Neden biliyor musunuz?
Bülent Yıldırım: Bu ikili, şu anda başlıyor. Size de mesafe olarak çok yakın.
Bülent Yıldırım: Aslında burada bir göz atsanız… Örnek veriyorum; sözlü bir, ‘Takipteyim, hayır’ gibi…
Bülent Yıldırım: Yani bunu siz kapsayabilirsiniz. Bir kafanızın böyle bir alanı genişletmesi lazım. Düz bir top atılıyor. Ekip var, Video Hakem var. Buraya biraz yaklaşıp oyuncuları ikaz etseniz bunu yapmayacaklar.
Bülent Yıldırım: Ama hiçbir şeyi çözemediğiniz anda sizlerin de çok güzel yorumladığı gibi sonu şiddetli harekete kadar varacak. Dolayısıyla terminolojik olarak da kitaptaki ifadeyi paylaştınız. Bu, bizler için tüm seminerlerde çok net altı çizilen bir şey. Ben de bunun %100 kırmızı kart olduğu fikrindeyim. Maç için de hakem için de gözden kaçan çok ciddi bir ihlal. Kırmızı kart daha doğru olurdu, yakalanmalıydı.
57. DAKİKADA ARTHUR MASUAKU’YA GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Kafa seviyesindeki bir topa ayak kalktı ve kafaya da temas etti. Kontrolsüz bir hareketten sarı kart. Çok doğru. Hatta şiddet olsa başka bir şey bile konuşabilirdik. Doğru bir sarı kart.
Deniz Çoban: Kafaya ayağın gelmesinden dolayı bazen, ‘Ya nasıl kırmızı kart olmaz?’ diyorlar ama top için mücadele ederken acımasızlık, gaddarlığı arıyoruz. Buna benzer örnekler var. Kramponun üzeri çok şiddetli olmayacak şekilde, yaralayıcı olmayacak şekilde kafaya geldiği zaman sarı kartı yeterli görüyor UEFA da. Doğru bir sarı kart gösteriyor hakem arkadaşımız.
Bülent Yıldırım: Bir, topla oynama niyeti var. İki, ayağın tabanıyla değil ucuyla rakibin yüzüne gelen küçük bir hamle var. Bu, kontrolsüz bir fauldür. Bence de sarı kart doğru.